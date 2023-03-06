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Ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirdi

12 Ocak'ta başlayan ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tamamlanırken, takımlar kadrolarını güçlendirmeye çalıştı. Galatasaray, İtalyan Milli Takım oyuncusu 23 yaşındaki Zaniolo'yu 15 milyon avroya kadrosuna katarak en dikkati çeken transfere imza attı. Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'u transfer etti. İşte tüm takımların ara transfer dönemindeki transfer hareketleri.

16:22 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Lig ara transferleri

Süper Lig ara transferleri

Spor Toto Süper Lig'de "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Mart’a sona erdi. İşte Süper Lig'in ara transfer raporuna göre gelenler ve gidenler.

Galatasaray’ın ara dönemi transferleri

Süper Lig kulüpleri yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Galatasaray, İtalyan Milli Takımı'nda da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak en dikkati çeken transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Roma ekibinden 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu 15 milyon avro bonservis bedeliyle transfer etti. Galatasaray, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe transferleriyle de savunmasına takviye yaptı.

Fenerbahçe’nin ara dönemi transferleri

Ligde ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde'u transfer etti. Sarı-lacivertliler 6 milyon avro bonservisle 21 yaşındaki Hollandalı futbolcunun transferini tamamladı. Sarı-lacivertliler stopere de Adana Demirspor'dan Samet Akaydın transferini gerçekleştirdi.

Stoper Omar Colley

Beşiktaş’ın ara dönemi transferleri

Üçüncü sıradaki Beşiktaş'ta forvet hattındaki değişiklik dikkati çekti. Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren Hollandalı oyuncu Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında siyah-beyazlılar eski golcüsü Kamerunlu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna dahil etti. Beşiktaş ayrıca, Sampdoria'dan stoper Omar Colley ve Süper Lig'den Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic ve Alexandru Maxim ile kadrosunu takviye etti.

Cherif Ndiaye

Transfer dönemi Adana Demir ve Başakşehir'de hareketli geçti

Sıralamada dördüncü basamakta yer alan Adana Demirspor ise daha önce Göztepe formasıyla Süper Lig'de oynayan forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'yi transfer etti. Adana ekibi, Ön libero Jorge Morel'in yanı sıra yerli oyunular Mert Çetin, Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp'i de kadrosuna kattı.

Adnan Januzaj

Transferin hareketli kulüplerinden biri Medipol Başakşehir oldu. İstanbul ekibi, Sevilla'dan Adnan Januzaj transferiyle dikkati çekti. Savunmaya Edgar Le, Shaocong Wu ve Caner Erkin ile güçlendiren Başakşehir, Maccabi Netanya'dan ön libero Eden Karzev'i de kadrosuna kattı.

Altıncı sıradaki son şampiyon Trabzonspor ise transferin durgun ekiplerinden oldu. Bordo-mavililer Gaziantep FK'den Lazar Markovic ile kadrosunu takviye etti.

Takımlarda öne çıkan transferler

  1. MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir'den Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katarken, Antalyaspor Hull City'den eski oyuncusu Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kiraladı.
  2. Fatih Karagümrük ise Süper Lig'den Bertolacci, Feghouli, Lobjanidze ve Ljajic transferleriyle dikkati çekti. Bir başka İstanbul ekibi İstanbulspor ise 1. Lig'den Eze'nin yanı sıra Fildişili stoper Simon Deli ile kadrosunu güçlendirdi.
  3. Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç ve Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna dahil etti. Ümraniyespor da Sekidika, Kayode ve Epureanu transferleriyle dikkati çekti.
  4. Konyaspor'da Yunan oyuncu Andreas Bouchalakis, Sivasspor da Jordy Caicedo transferleri ön plana çıktı.
  5. Transfer yasağı bulunan Yukatel Kayserispor ve Bitexen Giresunspor ise kadrosuna takviye yapamayan ekipler oldu.

#süper lig ara transfer
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#transfer listesi
2 saat önce
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Ara transfer döneminde takımlar kadrolarını güçlendirdi
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