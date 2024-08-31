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Ardahan için meteorolojik uyarı! Sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce Ardahan'da sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, Ardahan'da yağış ne kadar sürecek? MGM Ardahan hava durumu bilgisi haberimizde.

13:37 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilen açıklamada, “Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre Ardahan ve çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün saat: 14:00 ile 22:00 saatleri arasında ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#hava durumu
#meteoroloji
#ardahan
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Ardahan için meteorolojik uyarı! Sağanak yağış bekleniyor