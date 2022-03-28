Temmuz'da asgari ücrete ek zam olacak mı, asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ikinci zammı ile ilgili önemli açıklamalar!

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Konunun fitilini ateşleyen bu açıklamanın ardından "asgari ücrete ek zam mı yapılacak, asgari ücrete ikinci zam ne zaman ve ne kadar yapılacak" gibi sorular gündemde en çok konuşulanlar arasına girdi.

"ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Yıl ortasını işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit

Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

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ASGARİ ÜCRET'E EK ZAM TEMMUZ'DA MI YAPILACAK?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan asgari ücrete ek zam ile ilgili flaş açıklama geldi.

Sancaklı, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

Sancaklı'nın il teşkilatında yaptığı konuşmanın Kocaeli Gazetesi'nde yer alan kısmı şöyle:

“İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zamma ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak değerlendirildi.

“Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET EK ZAM İLE BİRLİKTE NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı ancak Asgari ücrete gelecek ikinci ek zam ile birlikte toplamda asgari ücret tutarının 5 bin TL'yi bulabileceği söylentiler arasında...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olarak açıklandı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

2022 yılından itibaren asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kaldırılmasıyla işveren kesimi 450 TL'lik ilave yükten kurtarılmış oldu.

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