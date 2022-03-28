Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Temmuzda asgari ücrete ek zam olacak mı, asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ikinci zammı ile ilgili önemli açıklamalar
ÖZGÜN HABERLER

Temmuz'da asgari ücrete ek zam olacak mı, asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücret ikinci zammı ile ilgili önemli açıklamalar!

Asgari ücrete ikinci zam ile ilgili önemli açıklamalar yakından takip ediliyor. 2022 asgari ücretin artacağına dair açıklamalara yenileri ekleniyor. Başkan Erdoğan'ın sinyalini verdiği asgari ücret zammı ile ilgili MHP'den de asgari ücrete zam olacak mı, asgari ücrete ikinci zam ne kadar olur soruları hakkında flaş açıklama geldi. Peki, Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi? Asgari ücrette Temmuz'da zam var mı? Asgari ücret son dakika gelişmesi..

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Asgari ücret ne kadar artacak? Temmuzda asgari ücrete ek zam!
temmuzda asgari ücrete ek zam

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. Konunun fitilini ateşleyen bu açıklamanın ardından "asgari ücrete ek zam mı yapılacak, asgari ücrete ikinci zam ne zaman ve ne kadar yapılacak" gibi sorular gündemde en çok konuşulanlar arasına girdi.

"ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Yıl ortasını işaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Cahit
Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

ASGARİ ÜCRET'E EK ZAM TEMMUZ'DA MI YAPILACAK?

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan asgari ücrete ek zam ile ilgili flaş açıklama geldi.

Sancaklı, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.

Sancaklı'nın il teşkilatında yaptığı konuşmanın Kocaeli Gazetesi'nde yer alan kısmı şöyle:

  • “İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zamma ilişkin açıklama geldi. Erdoğan, asgari ücrete Temmuz ayında ikinci zamma yeşil ışık olarak değerlendirildi.

“Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir” sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bakanımız sendikalarla görüşmelerini sürdürüyor. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET EK ZAM İLE BİRLİKTE NE KADAR OLACAK?

Konuya ilişkin net bir açıklama yapılmadı ancak Asgari ücrete gelecek ikinci ek zam ile birlikte toplamda asgari ücret tutarının 5 bin TL'yi bulabileceği söylentiler arasında...

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR?

2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olarak açıklandı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

2022 yılından itibaren asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kaldırılmasıyla işveren kesimi 450 TL'lik ilave yükten kurtarılmış oldu.

MHP'den asgari ücret müjdesi: Erdoğan ile görüştük temmuzda zam gelecek
FOTOĞRAF 20
Title
TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.
Title
Yıl ortasını işaret eden Özkan, \"Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz\" ifadelerini kullanmıştı.
Title
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, \"Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı\" demişti.
Title
AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, \"Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık\" açıklamasında bulunmuştu.
Title
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise, \"Milletin konuştuğu, talep ettiği, beklentilerinin tamamını masaya yatırırız. Bunların tamamıyla ilgili çalışmalarımızı öteden beri sürdürürüz.\" diye konuşmuştu.<br>
Title
Tüm bu gelişmelerin üzerine asgari ücrete ilişkin bir açıklama da MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'dan geldi.
Title
\"TEMMUZ AYINDA ZAM GELECEK\"<br><br>Sancaklı, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyerek, asgari ücret ve emekli aylıklarına temmuz ayında zam geleceğini ifade etti.
Title
Sancaklı'nın il teşkilatında yaptığı konuşmanın Kocaeli Gazetesi'nde yer alan kısmı şöyle:
Title
\"“İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak.
Title
Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak.
Title
Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir.
Title
Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75’ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti.
Title
Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir\"
Title
ASGARİ ÜCRET NEDİR?<br><br>Asgari ücret, yasal olarak belli ölçülere göre saptanan, işçiye bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ücrettir.
Title
2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4250 lira olarak açıkladı.
Title
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?<br><br>Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Title
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.<br>
Title
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.<br>
Title
Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.<br>
Title
MHP'den asgari ücret müjdesi: Erdoğan ile görüştük temmuzda zam gelecek
Asgari ücret 2022 son dakika... Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden asgari ücrete ek zam iddialarına MHP'den de bir açıklama geldi. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, partisinin bir teşkilat toplantısında, temmuz ayını işaret ederek asgari ücret ve emekli aylıklarına zam geleceğini söyledi. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Sancaklı, "İnşallah temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak." ifadelerini kullandı. AK Parti ise, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulamıştı. Peki asgari ücrete temmuz ayında zam gelecek mi? Emekliye 2022'de ek zam olacak mı? İşte detaylar...
MHPden asgari ücret müjdesi

MHP'den asgari ücret müjdesi

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük'​ deyip yazı işaret ettiler.
Yine mağduriyet yine İETT

Yine mağduriyet yine İETT

Seyir halindeyken alev alev yandı.
İşgalde 34üncü gün: Dünyanın gözü İstanbuldaki müzakere görüşmelerinde

Kabine toplantısı sonrası kritik açıklamalar.

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.