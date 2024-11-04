Asgari ücret zammı öncesi heyecan dolu geri sayım başladı. Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonu sonrası belirlenecek oran 2025 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Ekonomi çevrelerinde ise yeni asgari ücrete yüzde 25 oranında zam gelmesi ihtimali konuşuluyor. Bununla birlikte asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacağı kesin olarak tespit komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak. Peki olası senaryolar gerçekleşirse yüzde 25 zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milyonlarca çalışan ücretlere ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Yıl sonu yaklaşırken, asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı.

Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.

Aralık ayının son günlerinde, 2025 güncel asgari ücret oranı netlik kazanacak.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ekonomistler asgari ücret zammı konusunda ayrışmış durumda.

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor.

Ekonomistlerin bir kısmı asgari ücretin zammının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunuyor.

Özel sektörde zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı da tahminler arasında yer alıyor.

Asgari ücret, geçen yıl ocak ayında yüzde 49,11 oranında zamlanarak 17 bin 2 liraya yükselmişti.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya yükselecek.

Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefi oranında artış yapıldığında 23 bin 460 lirayı bulacak.

TCMB'nin 2025 hedefi olan yüzde 14'lük zam yapıldığında 19 bin 380 liraya çıkacak.

2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse 20 bin 570 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek.

Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 seviyesine gelecek.

Piyasa beklentileri olan yüzde 45'lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan Beyaz TV'de ekonomi gündemine yönelik soruları yanıtladı. Işıkhan yaptığı açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak. Ancak ondan önce suni bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bu tarz suni gündemlerle fiyatlar yukarı çekiliyor. Enflasyonla endeksli bir şekilde komisyon toplanıp aralık ayında karar verecek. Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde bir rakam çıkmasını umut ediyoruz." dedi.







