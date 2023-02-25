Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers
NBA’de Atlanta Hawks milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti.
ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ
NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI
Washington Wizards-New York Knicks: 109-115
Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99
Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87
Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121
Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115
Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)