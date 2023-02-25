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Cedi Osman'dan 10 sayı

NBA’de Atlanta Hawks, milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti. Hawks'ta (30 galibiyet, 30 mağlubiyet) Trae Young 34 ve Dejounte Murray 25 sayı buldu. Doğu Konferansı 4'üncüsü Cavaliers'ta (38 galibiyet, 25 mağlubiyet) Darius Garland 33 ve Donovan Mitchell 19 sayı attı. Cedi Osman ise yaklaşık 17 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 10 sayı, 5 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla tamamladı. Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers maç özetini izlemek ve NBA’de günün diğer sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:44 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers

Atlanta Hawks 136-119 Cleveland Cavaliers

NBA’de Atlanta Hawks milli basketbolcu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı 136-119 mağlup etti.

ATLANTA HAWKS - CLEVELAND CAVALİERS MAÇ ÖZETİ


NBA’DE GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Washington Wizards-New York Knicks: 109-115

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 136-119

Milwaukee Bucks-Miami Heat: 128-99

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 131-87

Minnesota Timberwolves-Charlotte Hornets: 113-121

Golden State Warriors-Houston Rockets: 116-101

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 124-115

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 175-176 (İkinci uzatmada)



#Atlanta Hawks
#Cleveland Cavaliers
#basketbol
#NBA
#maç özeti
2 saat önce
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