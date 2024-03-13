İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 Bahar Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Takvime göre, bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Şubat 2024 tarihi itibariyle başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme ücretleri ne kadar, nasıl ödenecek? İşte ayrıntılı bilgiler...