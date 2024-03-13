AUZEF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Bugünlerde ise AUZEF Bahar Dönemi sınavları merak edilmeye başladı. Öğrenciler AUZEF sınav tarihleri ve AUZEF sınav giriş belgesi araştırmasında bulunuyor. AUZEF Bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
AUZEF Bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.
AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024
Kayıt yenileme işlemlerinin 19 Şubat 2024 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında, ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemlerinin ise 18 Mart 2024 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.