|
Özgün

AUZEF kayıt yenileme işlemleri sürüyor! Bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu?2024 AUZEF sınav takvimi

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu paylaşıldı. Yayımlanan kılavuza göre, bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 19.02.2024- 25.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde Bahar dönemi sınavları yer alıyor. Peki, AUZEF Bahar dönemi sınav tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

10:47 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AUZEF
AUZEF

AUZEF Güz Dönemi sınavları tamamlandı. Bugünlerde ise AUZEF Bahar Dönemi sınavları merak edilmeye başladı. Öğrenciler AUZEF sınav tarihleri ve AUZEF sınav giriş belgesi araştırmasında bulunuyor. AUZEF Bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

AUZEF Bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF Bahar Dönemi sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2024

Kayıt yenileme işlemlerinin 19 Şubat 2024 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında, ders ekle-sil ve üstten ders alma işlemlerinin ise 18 Mart 2024 ile 25 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.



#AUZEF
#auzef sınav tarihi
#auzef sınav takvimi
#auzef bahar sınavları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin işçi için perde aralandı! Tarih belli oldu: En az 10.272 TL ödenecek