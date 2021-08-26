Özgün Av yasağı kalktı mı? Balık sezonu ne zaman başlayacak?
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Av yasağı kalktı mı? Balık sezonu ne zaman başlayacak?

Denizlerde av yasağının kaldırılıp kaldırılmadığı sorgulanıyor. Balık sezonu av yasağının kaldırılması ile açılmış olacak. Nisan ayında başlayan denizlerde av yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Peki, denizlerde av yasağı kalktı mı? Balık sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Av yasağı kalktı mı? Balık sezonu ne zaman başlayacak?
av yasağı

Balık sezonu ne zaman başlıyor? sorusu balık seven vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Balıkçılar için av yasağının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Av yasağı ne zaman kalkacak? İşte yanıtı..

AV YASAĞI KALKTI MI?

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor.

MÜSİLAJ BALIKLARI ZEHİRLER Mİ?

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajın balıklarda zehir etkisi yaratmasının mümkün olmadığını belirtti. Müsilajın denizlerdeki azot ve fosfor kirliliğinden dolayı ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Ayaz, şöyle konuştu:

''Müsilaj, fitoplanktonların yüksek derecede artmış olması sonucu girdiği stresten dolayı, kendini korumak için ölmeden önce salgıladığı bir sıvı. Müsilajın şeker bazlı bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Şekerin balıklara zehir etkisi olması mümkün değil. Bunları parçalamak için bakteri çökecek ama bunun zehir etkisi olması mümkün değil. Balıklarda herhangi bir risk olmasından bahsetmek söz konusu değil.

İnsanlarımız güvenle balık tüketebilirler. Dünyanın en değerli besini balıktır. Son zamanlarda yaşadığımız illet hastalığı atmamızda, vücudumuzun ihtiyacı olan en değerli besin balıktır. İnsanları speküle ederek ‘balıkları yerseniz hastalık bulaştırır’ gibi sözler doğru değildir. İzmit Körfezi’nin çok kirli olan bir bölgesi var, bu bölgede de zaten balıkçılık faaliyeti yok.

Zaten habitat bağımlı türlerde olsa çok aşırı kirlenen ortamda balık durmaz. O bölgeyi terk eder. Bir de bu hareket eden göçmen balıklarda bu söz konusu değil. Bu olumsuz durum balık fiyatlarına yansıdı. Biz ağlarımızı denize atamıyoruz, 4 aydan beri felç olduk. Ama bu balıkların hastalık bulaştırması gibi bir şey söz konusu değil.''

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