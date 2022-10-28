Aysel Tuğluk cezaevinden çıktı mı?

28 Aralık 2016 yılında tutuklanarak "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan hakkında dava açılan eski HDP milletvekili Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına hükmedilmişti. Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk’a Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nca demans hastalığı tanısı konuldu. Demans hastalığı raporu verilen Aysel Tuğluk’un sağlık durumu göz önüne alınarak tahliye edilmesine karar verildi.

Aysel Tuğluk

Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016'da gözaltına alınmış ve üç gün sonra "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yargılandığı davalarda, 2 Ocak 2018 tarihinde Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “toplantı ve gösteri kanununa muhalefet” suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına, 17 Mart 2018 tarihinde ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nden, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumu'nca verilen cezaevinde kalamayacağını belirten rapor doğrultusunda 27 Ekim 2022 tarihinde tahliye edildi.

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Demans nedir?

Demans nedir nasıl bir hastalıktır? Demans, unutkanlığın ön planda olduğu birçok hastalığa verilen genel bir isimdir. Özellikle yaşlı popülasyonda sıkça rastlanan demans, farklı hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Halk arasında bu rahatsızlık bunama olarak da adlandırılabilir.

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