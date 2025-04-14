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B Sınıfı ehliyeti olanlar sürücü belgelerini değiştirmeden motosiklet kullanabilir mi?

B Sınıfı ehliyeti olanlar sürücü belgelerini değiştirmeden motosiklet kullanabilir mi?

14:0414/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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B sınıfı ehliyet olan 125 cc motor kullanabilir mi?
B sınıfı ehliyet olan 125 cc motor kullanabilir mi?

B sınıfı ehliyet, yani otomobil ehliyetiyle 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmenin önünü açan düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 125 CC motosiklet ehliyeti şartları neler, nasıl alınır, sınavı ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.

B sınıfı ehliyetin motosiklet kullanabilmesinin önünü açan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi olanlar harç ödemeden veya sürücü belgelerini değiştirmeden A1 sınıfı olarak adlandırılan 125 cc’ye kadar motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilecek. Peki, B sınıfı ehliyetle 125 CC altı motosiklet kullanabilmek için gerekli şartlar neler olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

B sınıfı ehliyetle 125 CC motosiklet kullanılır mı?

B sınıfı ehliyetle 125 CC motosiklet kullanabilmek için ilk koşul olarak deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak gerekecek. Bununla birlikte iki tekerlekli araçları kullanacaklar için aranan sağlık raporu istenebilecek.

125 CC motosiklet ehliyeti şartları neler, nasıl alınır, sınavı ne zaman?

Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl içinde 2918 sayılı Kanuna istinaden daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olması da bir diğer kriter olarak dikkat çekiyor.

Direksiyon sınavına katılım gösterecek olan adaylar, başarılı olması halinde A1 sınıfı ehliyet hakkına sahip olacak. Ancak ehliyete işleme ya da değişiklik gibi bir durum söz konusu olmayacak. A1 sınıfı ehliyet kullanım hakkı Emniyet Genel Müdürlüğü sistemine entegre edilecek.

#B Sınıfı Ehliyet
#125 CC altı motosiklet
#Ehliyet sınavı
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