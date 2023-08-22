B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak, güvenli ve keyifli bir deneyim olabilir. Ancak, motosiklet kullanırken dikkatli olmak ve trafik kurallarına uymak çok önemlidir.

Dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 cc altındaki motosikletlerle ilgili yeni düzenlemeye değinirken düzensiz göçle mücadeledeki son gelişmeleri de duyurdu.

125 cc altındaki motosikletlerle ilgili düzenleme mi var?

125 cc'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin soru üzerine Yerlikaya, bu konuda daha önce bir çalışma başladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının çalışmayı sürdürdüğünü belirtti.

B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanılır mı?

Eğitimin önemine işaret eden Bakan Yerlikaya, "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 cc altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 cc altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." diye konuştu.

B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan motosiklet kullanmak için gerekli şartlar neler?

B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilmek için, aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:

18 yaşından büyük olmak

En az 2 yıllık araç kullanma deneyimine sahip olmak

125 cc'ye kadar olan motosikletlerle ilgili bir eğitim almak

Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş motosiklet sürüş kurslarında veriliyor. Eğitim süresi 2 gündür ve teorik ve pratik derslerden oluşuyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bir sınava giriyorlar. Sınavda başarılı olanlar, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmaya hak kazanıyorlar.

125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak için, B sınıfı ehliyet sahibi olmak yeterlidir. A1 sınıfı ehliyet sahibi olmak gerekmez.

B sınıfı ehliyet ile 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanırken, aşağıdaki kurallara dikkat etmek gerekiyor:

Motosikleti kask takarak kullanmak Motosikleti alkol veya uyuşturucu etkisi altında kullanmaktan kaçınmak Motosikleti trafik kurallarına uygun olarak kullanmak Motosikleti dikkatli kullanmak

B sınıfı ehliyeti olan kaç cc motor kullanabilir?

Araba ehliyeti yani B sınıfı sürücü belgesine sahip yurttaşlar 50 cc'ye kadar olan motorsikletleri kullanabilmektedir.

125 cc’yi hangi ehliyet kullanır?

Güncel yasalara göre 50 cc'ye kadar olan motosikletler B sınıfı, yani otomobil ehliyetiyle kullanılırken, bunun üzerinde silindir hacmine sahip motosikletler içinse A1 sınıfı ehliyet gerekiyor. 500 cc üzerindeki motor hacmine sahip motorları kullanmak için ise A2 sınıfı ehliyet gerekiyor.

B sınıfı ehliyet 110 cc motor kullanabilir mi?