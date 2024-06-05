Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu merak ediliyor. Bu özel günü kaçırmak istemeyen ve hediyelerini şimdiden hazırlamak isteyenler takvimde tarihlerini işaretledi. Haziran ayı içerisinde gerçekleşen kutlama günü gündemdeki yerini aldı.

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2024?

Babalar günü her yıl haziran ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. 2024 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Babalar Günü, ilk olarak 19 Haziran 1910 yılında, ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Spokane şehrinde kutlandı. Sonora Smart Dodd adlı bir kadın, babasının tek başına altı çocuğunu büyütmesini anmak ve babaları onurlandırmak için bu günü başlattı. Ancak Babalar Günü resmi olarak 1972 yılında ABD Başkanı Richard Nixon tarafından kutlanmaya başlandı.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ FİKİRLERİ

Elektronik Alet: İlgi alanlarına göre bir tablet, kulaklık veya Bluetooth hoparlör.

Spor Ekipmanları: Spor yapmayı seven babalar için yoga matı, dumbbell seti veya koşu ayakkabısı.

Akıllı Saat: Sağlık takibi yapabilen ve günlük aktiviteleri izleyebilen bir akıllı saat.

Traş Makinesi veya Sakal Düzeltici: Bakımlı olmayı seven babalar için idealdir.

Parfüm: Hoş kokulu bir parfüm, her zaman beğenilen bir hediyedir.

Kitap: Sevdiği yazarın yeni çıkan kitabı veya ilgi alanına göre seçilmiş bir kitap.

Hobi Setleri: Model araba yapımı, ahşap işleme veya resim yapma gibi hobiler için setler.

Hafta Sonu Kaçamağı: Kısa bir tatil veya doğa gezisi planı.

Özel Bir Akşam Yemeği: Sevdiği bir restoranda veya evde özel bir akşam yemeği.







