Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya ve oyun platformları engeli geldi mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk'te canlı yayına katılarak gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Uraloğlu, gündemdeki konulardan olan 16 yaş altına sosyal medya ve oyun platformları engeline dair açıklamalarda bulundu. Peki 16 yaş altı için sosyal medya engeli geldi mi?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu akşam CNN Türk canlı yayınında gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken konulardan biri de '16 yaş altına sosyal medya engeli' başlığı oldu. işte Bakan Uraloğlu'nun 16 yaş altı sosyal medya engeli hakkında yaptığı açıklamalar...
16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA ENGELİ GELİR Mİ?
Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.