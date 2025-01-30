Bakan Uraloğlu açıkladı: 16 yaş altı için sosyal medya ve oyun platformları engeli geldi mi?

En riskli ve en ihtimam göstermemiz gereken grup çocuklar. Sadece çocuklar gençler değil toplumumuz için de çok sık kullanılıyor. Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş.

Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya

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