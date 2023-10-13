İstanbul, Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda söndürüldü. Oyuncak müzesi küle döndü.

BALAT OYUNCAK MÜZESİ KÜLE DÖNDÜ

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi’nde meydana gelmiş, müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler Oyuncak Müzesi’nin tamamını sarmıştı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. İki katlı ahşap binada oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Binanın çatısı küle dönerken, içeride bulunan oyuncakların da yandığı görüldü. Binada oluşan büyük hasar dron ile havadan görüntülendi.

BALAT OYUNCAK MÜZESİ YANGININDA CAN KAYBI OLDU MU?

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 2 katlı ahşap binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın, Oyuncak Müzesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müze olarak kullanılan binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BALAT OYUNCAK MÜZESİ HAKKINDA

1000 m2 kapalı alana yayılan ve farklı konseptlerde eserlerin yer aldığı müzenin alt katında nadir oyuncaklar, eşsiz döküm (diecast) arabalar, detaylı bebek evleri, popüler ve klasik çizgi filmlerin sahneleri ile zenginleşen, 50 yıllık geçmişe sahip koleksiyon yer alırken; üst katta da dev tren konseptiyle süslenmiş, 7den 70 e her yaş grubuna hitap eden koleksiyonlar yer almaktadır. Ayrıca meraklısı için 80’li yılların film sahnelerinin canlandırıldığı dioramalar ve Türkiye’nin en büyük kurşun asker koleksiyonu yer alıyordu.







