Etli Bamya Çorbası Nasıl Yapılır? Nefis Konya Mutfağı Lezzeti Bamya Çorbasının Yapılışı

Kurutulmuş bamya ve et ile hazırlanan kuyruk yağı ile lezzetlendirilen bamya çorbası yapmanın bazı püf noktaları bulunuyor. İşte nefis etli bamya tarifinin ayrıntıları...

ETLİ BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Bamya Çorbası İçin Gerekli Malzemeler:

1 adet büyük boy kuru soğan

6 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 tatlı kaşığı domates salçası

300 gram dana eti

150 gram kurutulmuş çiçek bamya

1,5 litre su (et suyunu hazırlamak ve çorbanın yapımında kul

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 çay kaşığı tuz

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ETLİ BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Dana etini küçük kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalayarak kıllarının dökülmesini sağlayın.

Kuru soğanı küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın.

Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırın. Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığınız dana etini tencereye alın ve hafif bir renk alana kadar kavurun.

Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağınız suyu katın. Dana etlerini yumuşayana kadar pişirin. Et suyunun berrak olması için yüzeye çıkan et köpüklerini bir kevgir yardımıyla alın.

Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede üzerini geçecek kadar su ve limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlayın. Suyunu süzdüğünüz bamyaların iplerini çıkartın.

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Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkartarak temiz bir tabağa alın. Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletin.

Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırın. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar kavurun.

Domates salçasını katıp kavurma işlemini 2-3 dakika kadar sürdürün. Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edin ve soğanlarla birlikte kavurun.

Yaklaşık bir litre kalan süzdüğünüz et suyunu tencereye aktarın.

Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığınız çiçek bamyaları katın.

Tuz ve taze sıkılmış limon suyunu kattığınız etli bamya çorbasını kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirdikten sonra sıcak halde servis edin.

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Afiyet olsun.