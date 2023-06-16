Bandırma, Fethiye, Nazilli, Akhisar il olacak mı? İl olmayı en yakın 19 ilçe

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, "Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri sonrası yıllarca il olma hayali kuran ilçeleri sevince boğdu. İl olacak ilçeler arasında Çorlu, Tarsus, Alanya da var. Peki Çorlu il mi oluyor? Alanya il mi olacak? Tarsus il olacak mı? Çorlu, Tarsus, Alanya ne zaman il olacak?

Bahçeli’nin il olacak ilçeler açıklaması

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Cumhuriyet'in 100'ncü yıl dönümünde 100 maddelik Anayasa teklif metnimiz de çoktan hazırlanmıştır. Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" sözleri ile 19 yeni il, 27 ilçe için sinyal verdi. Bahçeli'nin bu çıkışına iktidar kanadından olumlu cevap geldi.

AK Parti konuya ilişkin bir çalışma yaptı. Daha önce "Yerel Yönetimler Kanun" üzerinde çalışılırken bu konu üzerine de mesai harcandığı bildirildi. Ancak seçim gündemi nedeniyle çalışmaların rafa kaldırıldığı ifade edildi. Çünkü il olmak isteyen çok sayıda ilçe olduğu için beklentileri boşa çıkarmamak ve küskünlük oluşturmamak için sürecin seçim sonrasına bırakıldığı kaydedildi.

İlçeler ne zaman il olacak?

AK Parti kurmaylarının yaptığı açıklamada, 81 olan il sayısının 100'e, 922 olan ilçe sayısının da 1000' e çıkarılacağı yönünde çalışmanın olabileceği ifade edildi. AK Parti MYK’sında da gündeme gelen konu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Bahçeli’nin ikili görüşmelerinde masada. Sürecin tamamlanmasının ise yerel seçimlerden sonra olması bekleniyor.

İl olacak ilçelerin özellikleri neler, il olmak için hangi şartlar aranıyor?

Yapılan çalışmaya göre yeni il ve ilçeler için önce kriterler ortaya konacak. İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kıstaslar arasında.

Bandırma’nın nüfusu kaç?

Bandırma nüfusu 2022 yılına göre 164.965. Bu nüfus, 83.381 erkek ve 81.584 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,54 erkek, %49,46 kadındır.

Bandırma nerede, hangi ile bağlı?

Bandırma, Marmara Denizi'nin güneyinde, Bandırma Körfezi'nin en iç kısmında merkezlenen Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Altıeylül ve Karesi'nin ardından, nüfus bakımından Balıkesir'in üçüncü büyük ilçesidir. Son yıllarda hızla gelişen Bandırma, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük limanlarından birine de sahip olan bir ilçedir. Bandırma Limanı'na her gün düzenli olarak İstanbul'dan feribot seferleri yapılmaktadır. Ekonomik olarak oldukça güçlü olan Bandırma, Türkiye için önemli bir sanayi ve tavukçuluk şehridir. Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan şehirde her sene büyük yoğunluk ile turist çekmektedir. 2021 yılı sonu itibarıyla resmî nüfusu 161.894 olarak belirlenmiştir.

Fethiye nüfusu kaç?

Fethiye nüfusu 2022 yılına göre 177.702. Bu nüfus, 88.973 erkek ve 88.729 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,07 erkek, %49,93 kadındır.

Fethiye nerede, hangi ile bağlı?

Fethiye, Akdeniz Bölgesi'nin batısında, Muğla iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 3.059 km²'dir. Muğla ili de dahil en geniş yüzölçümüne sahiptir. Doğu ve güneydoğusu Antalya ili, güneyi, güneybatısı ve batısı Akdeniz, kuzeybatısı Dalaman ilçesi, kuzeyi Denizli ve Burdur illeriyle çevrilidir. Antik Telmessos kentini de içinde saklayan Fethiye ilçesi, Fethiye Körfezi'nin doğusunda, Fethiye Ovası'nın güneybatısında yer alır. İzmir-Muğla üzerinden gelerek; Antalya'ya ulaşan kıyı yolu 1 km doğusundan geçer. Bu yolla, il merkezi Muğla'ya uzaklığı yaklaşık 130 km'dir.

Fethiye, pek çok önemli depremler geçirmiştir. 1856 yılında bir deprem olduğu bilinmektedir. Ancak, 1957 yılında, 24 Nisan günü saat 19.10'da 7,1 büyüklüğünde ve 25 Nisan günü saat 04,25'te 7,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş ve 67 kişi ölmüş, 3200 adet binada hasar meydana gelmiştir. Tekrar inşa edilen Fethiye'de şu an modern bir liman ve marina vardır. 14 Ocak 1969 yılında, Fethiye'de 6,2 şiddetinde meydana gelen depremde can kaybı olmamış, ancak yaralanmalar olmuştur ve evler ve işyerleri hasar görmüştür. 10 Haziran 2012 tarihinde Ölüdeniz açıklarında 6,1 şiddetinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmamış, ancak birçok ev ve işyeri hasar görmüştür.

Nazilli nüfusu kaç?

Nazilli nüfusu 2022 yılına göre 162.737. Bu nüfus, 79.744 erkek ve 82.993 kadından oluşmaktadır Yüzde olarak ise: %49,00 erkek, %51,00 kadındır.

Nazilli nerede, hangi ile bağlı?

Nazilli, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin en büyük nüfusa sahip olan ikinci ilçesidir. Aydın-Denizli Karayolu, İzmir-Denizli demiryolu üzerinde; Efeler ilçesine 45 km, Denizli'ye 81 km uzaklıkta bulunmaktadır. Yüzölçümü 664 km², nüfusu ise 2022 ADNKS verilerine göre 162,737'dir.

Nazilli, Ege Bölgesinin en eski yerleşim merkezlerin­den birisidir. İlçe merkezinin ilk yerleşim yeri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak Karya bölgesinde kalan Menderes Vadisine Luviler'in yerleştiği bilinmektedir.

Bu bölgede ilk yerleşim merkezi Lidyalıların kurduğu antik Mastaura kentidir. O dönemlerde bölgenin batısındaki İyonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Önasya ülkeleri arasındaki ticaret yolu (Hierapolis-Tripolis-Mas Tavra-Nysa-Tralleis-Magnesia-Efes) üzerinde bulun­ması Nazilli yöresinin önem kazanmasına ve gelişmesini sağladı. İlçedeki tren istasyonunun Türkiye'nin ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın hattının üzerinde olması da ilçenin hızla nüfuslanmasını sağlamıştır.

Akhisar nüfusu kaç?

Akhisar nüfusu 2022 yılına göre 177.419. Bu nüfus, 89.151 erkek ve 88.268 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %50,25 erkek, %49,75 kadındır.

Akhisar nerede, hangi ile bağlı?

Akhisar, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde bulunan Manisa iline bağlı bir ilçedir. Şehir merkezinde on dört mahallesi, kırsalda doksan altı köyü bulunan Akhisar, 177.419 kişilik nüfusu ile Manisa'nın il merkezi dışında nüfusu en yüksek, Türkiye'nin ise yüz otuz sekizinci nüfusu en yüksek ilçesidir. Orta Gediz Havzası'nda bulunan Akhisar Ovası üzerinde kurulu olan şehir, güneyde Gölmarmara, güneybatıda Saruhanlı, batıda İzmir'in Aliağa ilçesi, kuzeyde Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, kuzeybatıda Kırkağaç ve Soma, doğusunda ise Gördes ile komşudur. Akhisar, 1645 km²'lik yüzölçümü ile Manisa genelinde en fazla yüzölçümüne sahip ilçe konumundadır. İlçenin en önemli geçim kaynağı tarımdır. Tarım dışında hammaddeye dayalı sanayi ve ticaret ilçenin diğer ekonomik faaliyetlerindendir. İlçenin topraklarının %47'si tarım arazisi olarak kullanılırken bu arazilerde daha çok zeytin ve üzüm üretimi gerçekleştirilmektedir.

Hangi ilçeler il olacak?

İşte Bahçeli’nin açıklaması sonrası il olmaya aday olan ilçeler listesi