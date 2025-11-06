İSKİ tarafından barajladaki genel doluluk oranları açıklanmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, yazın sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşüş göstermişti. Peki İSKİ 6 Kasım baraj doluluk oranlarında son durum ne? İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? İşte barajlardaki son durum...
İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor.
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Kasım Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,19 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Omerli 244539999.99999999 18.03 -
Darlik 102462999.99999999 33.07 -
Elmali 9599999.9999999996 52.14 -
Terkos 195973999.99999999 24.79 -
Alibey 34143000.000000001 11.3 -
BCekmece 129892000 25.55 -
Sazlidere 88730000.000000004 22.86 -
Istrancalar 6230999.9999999999 24.89 -
Kazandere 21096000 2.21 -
Pabucdere 35222000.000000001 4.75