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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm Fragman

Uzun zamandır beklenen TRT 1 tarih temalı yeni dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Her hafta cuma akşamı saat 20:00’de yayınlanacak olan dizinin ilk bölümünde konu olarak Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin’e verdiği görev işlendi. Büyük ses getiren Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin başrolünde usta oyuncu Tolgahan Sayışman bulunuyor. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. bölümü tek parça full izlemek ve 2. bölüm fragmanı için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. Bölüm Tek Parça Full İzle
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 1. Bölüm

TRT 1’in merakla beklenen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam izleyicilerle buluştu. Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'i canlandırdığı dizide Ufuk Özkan, Salih Reis; Timur Acar ise Andrea Doria karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

  • Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 1. bölümünü tek parça full izlemek için TIKLAYIN.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 2. BÖLÜM FRAGMAN

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim oynuyor?
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim oynuyor?
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