Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 2. Bölüm Fragman

TRT 1’in merakla beklenen dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dün akşam izleyicilerle buluştu. Tolgahan Sayışman'ın Barbaros Hayreddin'i canlandırdığı dizide Ufuk Özkan, Salih Reis; Timur Acar ise Andrea Doria karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümü büyük beğeni topladı.
BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 1. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
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BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 2. BÖLÜM FRAGMAN
BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI OYUNCULARI
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