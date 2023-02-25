İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Bu sırada Şarlken de Andrea Doria’ yı tertipinin başarılı şekilde uygulanması için Gırnataya gönderir. Gırnata‘da Barbaros Hayreddin ve Andrea Doria karşı karşıya geleceklerdir.