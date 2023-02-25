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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarında her cuma akşamı saat 20.00’de yayınlanan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bir süre ara vermişti. Yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıkan dizinin bu bölümünde İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla Müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 8. bölümü tek parça full izlemek ve 9. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:21 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

TRT 1 ekranlarının yeni dizilerinden Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin 8. bölümü dün akşam sevenleriyle buluştu. Dizinin son bölümüne, fragmanına ve özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 8. BÖLÜM TEK PARÇA FULL



BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 9. BÖLÜM FRAGMANI



BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 8. BÖLÜM ÖZETİ


İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey’i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin’i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Bu sırada Şarlken de Andrea Doria’ yı tertipinin başarılı şekilde uygulanması için Gırnataya gönderir. Gırnata‘da Barbaros Hayreddin ve Andrea Doria karşı karşıya geleceklerdir.


Kral Şarlken’in sarayında papa tarafından saldırıya uğrayan Kandiyeli ölüm kalım mücadelesi vermektedir, acaba hayatta kalmayı başarabilecek midir?


Hatice Hanım ve Yahya, Seyyare ve Nazife‘yi hapisten çıkarmak için, kendilerine iftira atan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Bu sırada Kemankeş Paşa da Seyyare’nin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.


‘’Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi başarılı isimler rol alıyor.



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12 dakika önce
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. Bölüm Fragmanı
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