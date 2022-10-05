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Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen Maçı Özeti ve Golü

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası oynandı. Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi. Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı. Bayern Münih - Viktoria Plzen mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih Viktoria Plzen maç özeti ve gollerini izle
Bayern Münih Viktoria Plzen maçı özeti

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 3. haftasında, C ve D gruplarında birer maç yapıldı. Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi.

Bayern Münih-Viktoria Plzen Maçı
Bayern Münih-Viktoria Plzen Maçı

Bayern Münih-Viktoria Plzen Maçı Özeti

  • Gruptaki 4. karşılaşmada Bayern Münih, Plzen ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Bayern Münih sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 ile geçti. Alman ekibinin gollerini Sane (2), Mane, Gnabry ve Moting kaydetti. Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 9 yaparken, Plzen henüz puanla tanışamadı.

Bu arada Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkararak rekor kırdı. Bavyera ekibi, 2012-2017 yıllarında 30 maç boyunca gruplarda kaybetmeyen Real Madrid'i geride bıraktı.

D Grubu'nda ise Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı, sahasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u Alexis Sanchez'in 13, Amine Harit'in 16, Leonardo Balerdi'nin 28 ve Chancel Mbemba'nın 84. dakikada kaydettiği gollerle 4-1 mağlup etti. Kaleci Antonio Adan'ın 23. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golü, 1. dakikada Francisco Trincao'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 62. dakikada yerini Pape Gueye'ye bıraktı.

Bu sonuçla Olimpik Marsilya ilk 3 puanını alırken, Sporting Lizbon ise 6 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maç sonuçları

Günün karşılaşmaları ve alınan skorlar şöyle:

  1. Liverpool - Rangers: 2-0
  2. Ajax - Napoli: 1- 6
  3. Porto - Bayern Leverkusen: 2 - 0
  4. Club Brugge - Atletico Madrid: 2- 0
  5. Bayern Münih - Viktoria Plzen: 5 - 0
  6. Marsilya - Sporting: 4 - 1
  7. Eintracht Frankfurt - Tottenham: 0

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