Bayern Münih 5-0 Viktoria Plzen Maçı Özeti ve Golü UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 3. haftası oynandı. Almanya ekibi Bayern Münih, C Grubu'nda konuk ettiği Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i, Leroy Sane'nin 7 ve 50, Serge Gnabry'nin 13, Sadio Mane'nin 21, Eric Maxim Choupo-Moting'in 59. dakikada attığı gollerle 5-0 yendi. Grubundaki üç maçını da kazanan Bayern Münih, puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü. Viktoria Plzen ise henüz puanla tanışamadı. Bayern Münih - Viktoria Plzen mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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