Emekli maaşları ve ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar Ramazan Bayramı öncesinde başladı. Maaşlarına ek olarak bayram ikramiyesi almayı bekleyen emekliler, ödeme tarihlerini araştırıyor. SSK ve Bağkur emeklileri, her yıl farklı tarihlerde ikramiyelerini alacaklar. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödemesi sorgulama ekranı...