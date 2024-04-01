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2024 Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatil açıklaması!

Bayram tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili 9 gün mü olacak? Ramazan ayının son üçte birlik kısmına başlanmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı Hicri Takvim'deki Şevval ayının birinci, ikinci ve üçüncü gününde kutlanıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.

15:27 - 1/04/2024 Monday
Yeni Şafak
Bayram tatili
Bayram tatili

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Bayramı tarihlerini duyurdu. Bu yılın ilk dini bayramı 10-11-12 Nisan tarihlerinde idrak edilecek. Bayram tatili ile birlikte izinlerini birleştirmek ve daha uzun süre tatil yapmanın planını kuran vatandaşlar 2024, Ramazan Bayramı tatili kaç gün araştırıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, ne zaman başlıyor? İşte detaylar.

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı tatilinin uzatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sözlerimi bitirmeden önce kamu çalışanlarımızın 10 Nisan 2024 tarihinde başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izinli sayılacakları kararımızı kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Böylece Salı günkü yarım günü ve Pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanlarımıza 9 günlük rahatça değerlendirebilecekleri bir vakit verdik.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, önümüzdeki yıl 11 Mart Pazartesi günü başladı. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece uyanıldı. Ramazan ayı 9 Nisan Salı günü sona erecek. 10 Nisan Çarşamba günü ise 2024 Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek. 3 gün sürecek Ramazan Bayramı'nın son günü ise 12 Nisan Cuma gününe denk gelecek.



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#ramazan bayramı
#ramazan bayramı tatili
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2024 Ramazan Bayram tatili ne zaman başlayacak, 9 gün mü olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tatil açıklaması!