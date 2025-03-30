Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Ramazan Bayramı süresince bankaların kapalı olması nedeniyle, para transferi yapmak isteyen vatandaşlar işlemlerin nasıl yapılacağına dair araştırmalarını sürdürüyor. Aynı banka içindeki havale işlemleri yapılabilirken, farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri bayram tatili nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Ancak, FAST sistemi üzerinden yapılan transferler, 7/24 işlem yapılabildiği için bayramda da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilecek. Peki, bayramda havale, EFT ve FAST işlemleri nasıl yapılacak ve para transferi ne zaman hesaba geçecek? İşte tüm detaylar...
Bayramda para transferi yapmak isteyenler, EFT, FAST ve havale işlemlerinin hesaba geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Resmi tatil günlerinde, özellikle milli ve dini bayramlarda, EFT işlemleri banka sistemlerinden gerçekleştirilemez ve bu işlemler tatil sonrası yani resmi tatil bittiğinde hesaba geçer. Ancak, FAST sistemi üzerinden yapılan transferler, 7/24 işlem yapabildiği için bayramda da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir ve anında hesaba geçer. Aynı banka içi havale işlemleri de bayram süresince yapılabilir, ancak karşı banka ile yapılan işlemler için EFT sisteminin tatil sonrası işleme alınacağı unutulmamalıdır. Bankalar 2 Nisan'da tekrar normal mesaiye başlayacak ve EFT işlemleri o tarihten sonra hesaba geçmeye başlayacaktır.
BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?
EFT farklı bankalar aracılığıyle gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez. Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.
BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?
Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.
BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?
FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Ramazan Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler.
BORSA KAPALI OLACAK
Resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul, bankalara göre çalıştığından borsada alım ve satım işlemleri yapılmayacak. Borsa çalışmaya 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.