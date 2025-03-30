Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Bayramda para transferi yapmak isteyenler, EFT, FAST ve havale işlemlerinin hesaba geçip geçmeyeceğini merak ediyor. Resmi tatil günlerinde, özellikle milli ve dini bayramlarda, EFT işlemleri banka sistemlerinden gerçekleştirilemez ve bu işlemler tatil sonrası yani resmi tatil bittiğinde hesaba geçer. Ancak, FAST sistemi üzerinden yapılan transferler, 7/24 işlem yapabildiği için bayramda da sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilir ve anında hesaba geçer. Aynı banka içi havale işlemleri de bayram süresince yapılabilir, ancak karşı banka ile yapılan işlemler için EFT sisteminin tatil sonrası işleme alınacağı unutulmamalıdır. Bankalar 2 Nisan'da tekrar normal mesaiye başlayacak ve EFT işlemleri o tarihten sonra hesaba geçmeye başlayacaktır.