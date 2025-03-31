Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bankaların resmi tatil nedeniyle kapalı olması, para transferi yapacaklar için önemli bir konu haline geldi. Havale işlemleri, aynı banka içinde gerçekleştirildiği için bayram boyunca 7/24 yapılabilecek ve anında hesaba geçecek. EFT işlemleri ise bankalar kapalı olduğu için bir sonraki mesai günü olan 2 Nisan Çarşamba günü işleme alınacak. FAST sistemi ise 7/24 çalıştığı için bayram boyunca anlık para transferi yapılabilecek.
Ramazan Bayramı boyunca bankalar kapalı olacağından EFT işlemleri anında hesaba geçmeyecek. EFT ile yapılan para transferleri, bankaların yeniden açılacağı 2 Nisan Çarşamba günü işleme alınacak. Havale işlemleri, aynı banka içindeki hesaplar arasında gerçekleştiği için bayram boyunca 7/24 yapılabilir ve anında hesaba geçer. FAST sistemi de 7/24 çalıştığı için bayram süresince para transferleri anında gerçekleştirilebilir.
BAYRAMDA EFT HESABA GEÇER Mİ?
EFT farklı bankalar aracılığıyle gerçekleştirilen para transferi olduğundan resmi tatillerde EFT’ler hesaba geçmez. Resmi tatilin sona erdiği ve normal mesainin başladığı tarihte EFT’ler hesaba aktarılır. Ramazan Bayramı sona erdikten sonra 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra EFT’ler hesaplara aktarılacak.
BAYRAMDA HAVALE YAPILIR MI?
Havale ise aynı bankalar üzerinden yapılan para transferi olduğundan 7-24 kullanılabilir. Milli bayramlar, dini bayramlarda havale yapılabilir.
BAYRAMDA FAST HESABA GEÇER Mİ?
FAST ile farklı bankalar üzerinden resmi ve dini bayramlarda para transferleri 7-24 gerçekleştirilebilir. Ramazan Bayramı’nda para transferi yapacaklar, FAST ile anında para transferi yapabilirler.
BORSA KAPALI OLACAK
Resmi tatil günlerinde Borsa İstanbul, bankalara göre çalıştığından borsada alım ve satım işlemleri yapılmayacak. Borsa çalışmaya 2 Nisan Çarşamba günü başlayacak.