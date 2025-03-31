Bayramda havale, EFT ve FAST yapılır mı? Bayramda yapılan para transferi ne zaman hesaba geçer?

Ramazan Bayramı boyunca bankalar kapalı olacağından EFT işlemleri anında hesaba geçmeyecek. EFT ile yapılan para transferleri, bankaların yeniden açılacağı 2 Nisan Çarşamba günü işleme alınacak. Havale işlemleri, aynı banka içindeki hesaplar arasında gerçekleştiği için bayram boyunca 7/24 yapılabilir ve anında hesaba geçer. FAST sistemi de 7/24 çalıştığı için bayram süresince para transferleri anında gerçekleştirilebilir.