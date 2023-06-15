Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Memur zammı ile ilgili sürecin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. Memura 22 bin lira, emeklilere refah payı, taban maaş artışları ve taban maaş üstüne yapılacak kademeli zamlar yasal düzenlemelerle belirlenecek. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.