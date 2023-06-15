|
Özgün

Otogarlarda bayram yoğunluğu: Biletler tükendi, ek seferler devrede

Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram tatili hafta sonuyla beraber toplamda 9 gün olacak. Bayramı değerlendirmek isteyenler otogarlarda daha şimdiden yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletleri tükendiğini, ek seferler devreye alınıyor.

13:50 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bayramda otobüs ek seferleri olacak mı?

Bayramda otobüs ek seferleri olacak mı?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olacak.

Otobüs biletleri tükendi mi?

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı ve okulların tatile girmesi dolayısıyla yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarına yoğun talep geldiğini söyledi.

Otobüs seferlerinde biletlerin tükendiğini ifade eden Yıldırım, "Otobüslere ek seferler konuldu. İlave planlamalarla otobüs seferleri yaklaşık yüzde 20 arttı. Bayram tatili boyunca günde ortalama 800 bin yolcu taşınacak. 10 günde yaklaşık 8 milyon insanın taşınacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Bayramda otobüs ek seferleri olacak mı?

Kurban Bayramı ile başlayan hareketliliğin yaz sonuna kadar devam edeceğine dikkati çeken Yıldırım, Türkiye'de 350 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini vurguladı. Yıldırım, geçen yıla göre yolcuların seyahatlerinde otobüs kullanma tercihlerinde artış gözlenmediğini aktardı.Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan otobüs biletlerinin tükendiğini, ek seferler planlandığını belirtti.

Yurt dışından gelişlerde otobüs kullanımı arttı

Otobüslerde yurt dışı seferlerinde de yoğunluk olduğunun altını çizen Yıldırım, "Yurt dışında uçak fiyatları çok yükseldi. Özellikle bagajı çok olan yolcular otobüsü tercih ediyorlar. Avrupa ve Balkanlar'a günde 150 sefer düzenleniyor. Almanya'ya her gün sefer yapılıyor. Fransa'ya da seferler başladı." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kafkas bölgesinin de hareketli olduğuna işaret ederek, bu bölgeden özellikle bavul ticareti yapanların otobüs kullandığını kaydetti. Fiyatlarının akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak değiştiğini belirten Yıldırım, "Korsan taşımacılık sektörden önemli bir pay alıyor. Bu alanda denetimlerin ve yaptırımların artırılması gerekli." diye konuştu.


Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor
Memur maaşları Temmuz zammı 2023: Memur ve emeklilerin zam oranı belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Memur zammı ile ilgili sürecin yakında Meclis'e sunulması bekleniyor. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. Memura 22 bin lira, emeklilere refah payı, taban maaş artışları ve taban maaş üstüne yapılacak kademeli zamlar yasal düzenlemelerle belirlenecek. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.

#kurbar bayramı
#bayram tatili
#otobüs seferleri
27 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
8 kriteri karşılayan bu 19 ilçe il olacak