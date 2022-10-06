Özgün Bebeklerde göz çapaklanması neden olur? Ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir?
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Bebeklerde göz çapaklanması neden olur? Ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir?

Genellikle uyku esnasında oluşan göz çapağı yağ, mukus ve deri hücrelerinden oluşmaktadır. Çapağın ıslak veya sert olması kişiden kişiye farklılık gösterse de bebeklerde bu durum sakıncalı olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Berna Şahan, bebeklerde görülen göz çapaklanmasının veya göz yaşarmasının gözyaşı tıkanıklığının neden olabileceğini söylüyor. Peki bebeklerde göz çapaklanmasına ne iyi gelir? Hangi belirtilere dikkat etmek gerekir? Uzman görüşüyle sorularınızın cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bebeklerde göz çapaklanması neden olur? Ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir?
Bebeklerde göz çapağı

Gözyaşı kanalının alt kısmındaki kapakçığın doğuştan kapalı olması nedeniyle gözyaşının göz üzerinde birikmeye başlaması olarak tanımlanan doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığı, her 10 bebekten 5’inde görülüyor.

Belirtileri nedeniyle sıklıkla alerji ile karıştırılan hastalık, genellikle tek gözde sulanma, kızarıklık, çapaklanma ve tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyona neden oluyor.

GÖZ ÇAPAKLANMASI BELİRTİLERİ?

Doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığının belirtilerini sayan Op. Dr. Şahan, “Aileler, genellikle bebeklerinin gözünde sulanma ve sık tekrar eden çapaklanma olduğunu belirtir. Tanı için gözyaşının dışarı doğru aktığını görmek veya göz kapağı kenarında biriktiğini görmek genellikle yeterlidir.

Eğer o anda çapaklanma varsa tabloya enfeksiyon da eklenmiş demektir. Enfeksiyon antibiyotikli damlalarla tedavi edilir fakat gözyaşı kanalı tıkanıklığı damla tedavisi ile düzelmez. Etkilenen gözde sulanma yine devam eder. Tanı için Boya Kaybolma Zamanı adı verilen test yapılır. Sürenin uzadığı görülünce tanı doğrulanır” diye konuştu.

GÖZ ÇAPAKLANMASINA NE İYİ GELİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gözyaşı kanalındaki kapakçığı açmak için, erken dönemde masaj önerdiklerini ancak masajın doğru şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Şahan;

“Göz kapaklarının iç kısmında (burun köküne yakın) birleştiği alana pompalama hareketi yapılarak uygulanmalıdır. Gün içinde masaj tekrar edilmelidir. Masajın en etkili olduğu dönem ilk 6 aydır.

Özellikle 1 yaşından sonra şikayetler devam ediyorsa gözyaşı kanalındaki tıkanıklığı açmak için sondalama operasyonu yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ise cerrahi yöntemlerle silikon tüp entübasyon ve diğer işlemler de uygulanabilir” sözlerine yer verdi.

13 aylık bebeğin böbreğinden çıkan taş şaşırttı: Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm
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Tetkiklerde bebeğin sol böbreğini kaplayan 5 santimetre büyüklüğünde taş olduğu tespit edildi.
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Üroloji Uzmanı Serhat Yentür tarafından gerçekleştirilen kapalı ameliyatla bebeğin böbreğindeki taş kırılarak çıkarıldı.

Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 aylık bebeğin böbreğinde bu kadar büyük taşı ilk defa gördüğünü söyledi.
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Kapalı yöntemle böbrekteki taşı kırarak büyük bölümünü çıkardıklarını aktaran Yentür, \"Tamamen temizlemek imkansız çünkü böbreğin içi oda oda yani bir boşluk şeklinde değil. Çocuğa zarar veren yüzde 99'a yakını temizlendi. Kalan taşlar da ekstra daha basit tedavi yöntemleriyle temizlenecek.\" diye konuştu.

Yentür, çıkarılan taşın analizini de yaptıklarını ve bunun enfeksiyon sonucu oluştuğunu belirlediklerini dile getirdi.
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Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini aktaran Yentür şunları kaydetti:

\"Bebeklerde taş oluyor ama çok nadir görülen durumlar. Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm. 13 aylık bebek, doğumdan önceki tetkiklerinde böyle bir durum yok. Bu doğumdan sonra gerçekleşmiş ve bir yıl içerisinde böbreğin içini dolduracak kadar taş oluşmuş. Şu anda tedavimiz devam ediyor. Tedaviyle taşların bir kısmı eriyecek kalan kısmı da başka bir tedavi yöntemiyle temizlenecek. Bebeğimizin sağlık durumu iyi, ameliyattan sonra üçüncü günde taburcu ettik.\"
13 aylık bebeğin böbreğinden çıkan taş şaşırttı: Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm
Elazığ'da 13 aylık bebeğin böbreğindeki 5 santimetrelik taş, kapalı ameliyatla çıkarıldı. Üroloji Uzmanı Serhat Yentür "Bebeklerde taş oluyor ama çok nadir görülen durumlar. Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm" dedi.


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