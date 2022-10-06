Bebeklerde göz çapaklanması neden olur? Ne iyi gelir, nasıl tedavi edilir?

Gözyaşı kanalının alt kısmındaki kapakçığın doğuştan kapalı olması nedeniyle gözyaşının göz üzerinde birikmeye başlaması olarak tanımlanan doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığı, her 10 bebekten 5’inde görülüyor.

Belirtileri nedeniyle sıklıkla alerji ile karıştırılan hastalık, genellikle tek gözde sulanma, kızarıklık, çapaklanma ve tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyona neden oluyor.

GÖZ ÇAPAKLANMASI BELİRTİLERİ?

Doğumsal gözyaşı kanal tıkanıklığının belirtilerini sayan Op. Dr. Şahan, “Aileler, genellikle bebeklerinin gözünde sulanma ve sık tekrar eden çapaklanma olduğunu belirtir. Tanı için gözyaşının dışarı doğru aktığını görmek veya göz kapağı kenarında biriktiğini görmek genellikle yeterlidir.

Eğer o anda çapaklanma varsa tabloya enfeksiyon da eklenmiş demektir. Enfeksiyon antibiyotikli damlalarla tedavi edilir fakat gözyaşı kanalı tıkanıklığı damla tedavisi ile düzelmez. Etkilenen gözde sulanma yine devam eder. Tanı için Boya Kaybolma Zamanı adı verilen test yapılır. Sürenin uzadığı görülünce tanı doğrulanır” diye konuştu.

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GÖZ ÇAPAKLANMASINA NE İYİ GELİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Gözyaşı kanalındaki kapakçığı açmak için, erken dönemde masaj önerdiklerini ancak masajın doğru şekilde yapılmasının önemli olduğunu belirten Op. Dr. Şahan;

“Göz kapaklarının iç kısmında (burun köküne yakın) birleştiği alana pompalama hareketi yapılarak uygulanmalıdır. Gün içinde masaj tekrar edilmelidir. Masajın en etkili olduğu dönem ilk 6 aydır.

Özellikle 1 yaşından sonra şikayetler devam ediyorsa gözyaşı kanalındaki tıkanıklığı açmak için sondalama operasyonu yapılmalıdır. Gerekli durumlarda ise cerrahi yöntemlerle silikon tüp entübasyon ve diğer işlemler de uygulanabilir” sözlerine yer verdi.