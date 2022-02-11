Bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2022 bekçi alımları ne zaman yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılı için bekçi alımı duyurusu takip ediliyor. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına başvuru yapmak isteyenler için şartları ve 2022 başvuru sürecini merak ediyor. Peki bekçi alımı ne zaman? 2022 Bekçi alımı hakkında son durum...

BEKÇİ ALIMI 2022 NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.

Bekçi alımı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2022 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu bekçi maaşı 5.008 TL'den ortalama 6 bin 535 TL'ye

Lise mezunu bekçi maaşı 5.186,TL'den 6 bin 767 TL'ye

REKLAM

Üniversite mezunu bekçi maaşı 5.421,42 TL'den 7 bin 707 TL'ye yükseldi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,En az lise veya dengi okul mezunu olmak,En az 167 cm boyunda olmak,Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.31 yaşından gün almamış olmakAğır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak,dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.