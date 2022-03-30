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Özgün Bekçi alımları ne zaman başlıyor? 2022 Bekçi alımı için detaylar bekleniyor
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Bekçi alımları ne zaman başlıyor? 2022 Bekçi alımı için detaylar bekleniyor!

EGM ve PA ile bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları merak ediliyor. Bekçi alımı için son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacağını duyurdu. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru ve sınav tarihlerini araştırdığı Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi yoğun ilgi görüyor. Peki, Bekçi alımlarına ilişkin ayrıntılar belli oldu mu?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvuruları ve şartları 2022
bekçi alımı

4 Mart Cuma tarihli Resmi Gazete'ye göre Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımının detayları adaylar tarafından merak ediliyor.

3 BİN 250 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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