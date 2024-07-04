Bekçi maaşı zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı bekçi zammı oranı ne? Gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu ve milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da açıklandı. Memur maaşına yapılan zam ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaş zammı ne kadar? İşte detaylar...
MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz günü açıklıyor. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıkıyor.
BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.
YENİ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL seviyesine yükseldi. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 49,25 oranıyla yükseldi. Yeni bekçi maaşı da temmuz zammı ile artmayı bekliyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.
BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak toplu sözleşme farka eklenecek.