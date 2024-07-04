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2024 Temmuz zammı ile bekçi maaşına yüzde kaç zam yapılacak? Güncel bekçi maaşları

Bekçi maaşları Temmuz ara zammıyla birlikte güncellendi. TÜİK tarafından açıklanan verilerle 6 aylık enflasyon farkı netleşirken memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak döneminde yüzde 49,25 artış yaşayan memurlar maaşlarını zamlı alacak. Peki, 2024 Temmuz zammı ile bekçi maaşına yüzde kaç zam yapılacak? Bekçi maaşları kaç TL oldu? İşte güncel bekçi maaşları

09:04 - 4/07/2024 جمعرات
Yeni Şafak
Bekçi maaşı
Bekçi maaşı

Bekçi maaşı zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı bekçi zammı oranı ne? Gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu ve milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da açıklandı. Memur maaşına yapılan zam ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaş zammı ne kadar? İşte detaylar...

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz günü açıklıyor. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıkıyor.

BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.

YENİ BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak zammı ile en düşük memur maaşı 32 bin 860 TL seviyesine yükseldi. Kademelere göre değişiklik gösteren bekçi maaşları yüzde 49,25 oranıyla yükseldi. Yeni bekçi maaşı da temmuz zammı ile artmayı bekliyor. Resmi veriler açıklandığında haberimize eklenecektir.

BEKÇİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak toplu sözleşme farka eklenecek.



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