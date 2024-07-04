Bekçi maaşı zammı açıklandı mı, ne kadar oldu? 2024 Temmuz ayı bekçi zammı oranı ne? Gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu ve milyonlarca memur ve emeklinin zam oranı da açıklandı. Memur maaşına yapılan zam ile bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Bekçi maaş zammı ne kadar? İşte detaylar...