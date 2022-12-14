Ben Bu Cihana Sığmazam 13. Bölüm Tek Parça Full İzle

ATV ekranlarında her bölümü reyting rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam’ın son bölümü dün akşam yayınlandı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in gibi usta oyuncuların yer aldığı dizinin 6. bölümünü kaçıranlar veya tekrar izlemek isteyenler haberimize göz atabilir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 13. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
- Ben Bu Cihana Sığmazam 13. bölüm tek parça full izlemek için TIKLAYIN.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 14. BÖLÜM FRAGMANI
- Ben Bu Cihana Sığmazam 14. bölüm fragmanı için TIKLAYIN.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM OYUNCULARI
Oktay Kaynarca (Cezayir)
Ebru Özkan (Leyla)
Pelin Akil (Firuze)
Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba)
Hakan Karahan (Dumrul)
Erkan Sever (Orhan)
Ragıp Savaş (Atakan)
Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas)
Eren Vurdem (Azamet)
Aslı Sevi (Azade)
Kerem Kupacı (Ethem)
Ziya Kürküt (Bekir)
Pelin Uluksar (Süheyla)
Mina Derman (Suna)
Batuhan Sezer (Ömer Asaf)
Değer Alp (Canan)
Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre)
Burcu Binici (Meltem)
Ömer Kurt (Kerim)
Mert Kırlak (George Bagnall)
Ahmet Yıldırım (Cafer)
Tanıl Yöntem (Canberk)
Doruk Öztürk (Şamil)
Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer)
Melisa Duru Ünal (Mercan)