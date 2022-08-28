Benzin ve motorine indirim olacak mı? 28 Ağustos LPG, mazot ve benzin fiyatları

Güncel akaryakıt fiyatları, sürücüler tarafından en çok takibi yapılan konular arasında yer alıyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle hem petrol fiyatları hem de dolar kurunda hareketlilik söz konusu. Brent petrole paralel olarak dolar fiyatları da yukarı ya da aşağı yönlü hareket etmekte. Bu iki etkene bağlı olarak da akaryakıt fiyatlarında oynaklık yaşanmakta. Benzin ve motorin fiyatlarında gelen zam ve indirimler nedeniyle sürekli değişiklikler yaşanmakta. Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?

Benzine indirim var mı?

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorine indirim olacak mı?

Benzine gelmesi beklenen indirim nedeniyle araç sahiplerinin gözü kulağı motorine indirim olup olmayacağına yönelik haberlerde. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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28 Ağustos 2022 benzin ve motorin fiyatları

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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