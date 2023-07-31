Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Onana ve Amartey'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Rebic ne kadar Beşiktaş’ta kalacak?

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı yıldız futbolcu Ante Rebic, siyah-beyazlı ekiple üç yıllık sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Milan’dan 500 bin euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro performans bonusu karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu özel uçakla İstanbul’a geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in bir süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği yetenekli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Rebic’e yıllık ne kadar ücret ödeyecek?