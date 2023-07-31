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Beşiktaş’tan son dakika transfer atağı! BJK Ante Rebic ile ilgilendiğini KAP'a bildirdi

Beşiktaş transferde Emrecan Bulut, Jean Onana ve Daniel Amartey’in ardından Ante Rebic’i de kadrosuna kattı. Son dakika transfer haberine göre Beşiktaş, Ante Rebic'in transferi için İtalyan devi Milan ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Rebic, ocak ayında kasık bölgesinden sakatlandı ve üç hafta boyunca forma giyemedi. Ligin son üç maçını da sakatlıklardan dolayı oynayamayan Rebić, sezon boyunca toplamda 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

13:51 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi!

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor. Onana ve Amartey'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, bir transferi daha resmiyete kavuşturdu.

Beşiktaş, Ante Rebic transferini KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle; Profesyonel futbolcu Ante Rebic'in transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü AC MILAN SPA ile görüşmelere başlanmıştır.

Rebic ne kadar Beşiktaş’ta kalacak?

Beşiktaş'ın her konuda anlaştığı yıldız futbolcu Ante Rebic, siyah-beyazlı ekiple üç yıllık sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Milan’dan 500 bin euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro performans bonusu karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu özel uçakla İstanbul’a geldi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in bir süredir ısrarla kadrosunda görmek istediği yetenekli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Rebic’e yıllık ne kadar ücret ödeyecek?

Siyah beyazlı kulüp, Rebic’e yıllık 2,5 milyon euro garanti ücret ödenecek.

#Beşiktaş
#Ante Rebic
#son dakika transfer haberleri
44 dakika önce
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