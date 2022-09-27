Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbiye Fenerbahçe taraftarı alınmayacak!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, 8. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Haftanın en önemli maçında kazanan ekip büyük moral depolayacak. İki ekip son olarak 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe'nin golü Novak'tan gelirken, Beşiktaş'ın golü Ghezzal'dan gelmişti. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbi ne zaman?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Derbi ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 2 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Karşılaşmanın biletleri, yarın saat 10.00’da satışa sunulacak.

İşte Bilet Fiyatları

VIP 100: 4.580TL

VIP 101 - 126: 3.800TL

1. Kategori: 1.540TL

2. Kategori: 1.400TL

3. Kategori: 1.130TL

4. Kategori: 995TL

5. Kategori: 915TL

Kapalı Üst 840TL

6. Kategori: 740TL

7. Kategori: 285TL

8. Kategori: 270TL

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak mı?

Süper Lig 8. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına konuk takım taraftarı alınmayacak.Dev derbide deplasman tribününe sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Fenerbahçe, milli araya moralli girdi

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, milli araya moralli girdi. Fenerbahçe, ligde 6 maçta 20 gol attı. Fenerbahçe, bu sezon ligde gol yollarında etkileyici bir performansa imza atıyor.

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Ligde ilk 3 maçında 13 gole imza atan sarı-lacivertliler, golsüz tek maçını ise 10 kişi kaldığı karşılaşmada Konyaspor deplasmanında yaşamıştı. Alanyaspor'dan önce Kayserispor'a da sahasında 2 gol atan sarı-lacivertliler, Alanyaspor'u da 5 golle geçti.

Sarı-lacivertliler, ligde bu sezon toplamda çıktığı 6. karşılaşmada rakip filelere 20 gol atarak, maç başına 3 golün üzerinde bir performansa imza attı.

Fenerbahçe BJK maçı hazırlıkları

Fenerbahçe, BJK derbisi hazırlıkları

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Futbolculardan Emre Mor'un tedbir amaçlı çıkmadığı antrenmana, Rennes maçında kale direğine çarparak sakatlanan ve tedavisi devam eden Luan Peres de yer almadı. Norveç milli takımı kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirildi. Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşularıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı antremanı

Beşiktaş, FB maçı için antrenmanlarını sürdürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın, dar alanda oynanan minyatür kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.