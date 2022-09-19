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Beşiktaş- Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçında karşı karşıya gelecek. 8. hafta oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük öneme sahip. Tüm gözler milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Maçın hakemi ve kadrosu belli oldu mu? İşte büyük heyecanla beklenen Beşiktaş Fenerbahçe maçına ilişkin ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı: BJK-FB derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, ilk 11, maçın hakemleri
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Vodafone Park'ta Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Derbi ile ilgili tüm detaylar maç öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİ MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fırat Aydınus: "Algoritma verilerine dayanarak yapay zekanın, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine Volkan Bayarslan'ı atayacağını düşünüyorum." dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal medya karıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN MUHASEBE

Siyah-Beyazlılar, 7 maçta kalesinde 10 gol görürken son iki maçta kaleye gelen 3 şut da gol oldu ve kaleciler pozisyon kurtarmadan maçı bitirdi. Bu formsuzluk doğal olarak Ersin Destanoğlu’nun sorgulanmasına yol açtı.

GÖREVE HAZIR

Ersin’de geçen sezonun sonlarından itibaren başlayan düşüş, bu sezon 2 maçta yedek kalmaya kadar giderken, İstanbulspor maçında yediği iki gol taraftarın büyük tepki vermesine de neden oldu.

5 PUAN KAYIP

Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Valerien Ismael’in; Emre ve Ersin’in performanslarından memnun olmaması sebebiyle milli arası sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok’a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatan Mert, göreve hazır.

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