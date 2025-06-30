Futbola Chelsea altyapısında başlayan Abraham; Bristol City, Swansea City ve Aston Villa gibi kulüplerde kiralık olarak forma giydi. 2019'da Chelsea’ye döndü, aynı sezon 18 gol attı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2021'de Roma’ya transfer olan oyuncu, ilk sezonunda 17 gol atarak UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazandı. 2024 yazında İtalya Serie A takımlarından Milan'a transfer oldu. İngiltere A Millî Takımı’nda da forma giyen Abraham, kariyeri ve potansiyeliyle dikkat çekmeye devam etmektedir. Son dönemde adı Beşiktaş ile de anılmaktadır.





Tammy Abraham kimdir, kaç yaşında, hangi takımda ve mevkide oynuyor?

Tam adı Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham olan Tammy Abraham, 2 Ekim 1997 doğumlu olup 26 yaşındadır. İngiltere'nin Camberwell kentinde dünyaya gelen Abraham, profesyonel futbol kariyerine Chelsea altyapısında başlamıştır.

Mevki:

Santrfor / Forvet mevkiinde oynamaktadır.

Oynadığı Takımlar: Chelsea (altyapı ve A takım), Bristol City (kiralık), Swansea City (kiralık), Aston Villa (kiralık), Roma (2021 – 2024), Milan (2024 itibarıyla) 2021 yılında Roma’ya transfer olan Abraham, burada geçirdiği başarılı sezonun ardından 2024 yaz transfer döneminde Serie A ekiplerinden Milan’a transfer olmuştur. Güncel olarak İtalyan devi Milan’da forma giymektedir.





Milli takım kariyeri:

Tammy Abraham, İngiltere'nin tüm yaş grubu milli takımlarında forma giymiştir. İngiltere A Millî Takımı’nda ilk kez 2017 yılında forma giymiştir. Millî takım tercihini İngiltere’den yana kullanmış ve turnuva düzeyindeki ilk maçına 2019’da çıkmıştır.





Kariyer Özeti:

Chelsea altyapısında 98 maçta 74 gol atarak dikkat çekti. Bristol City’de tek sezonda "Yılın Oyuncusu", "En Genç Oyuncu" ve "Gol Kralı" ödüllerini aynı anda kazanan ilk oyuncu oldu. Aston Villa’da bir sezonda 25 gol atarak 1977'den bu yana bunu başaran ilk futbolcu oldu. Chelsea’ye dönüşünde 2019-20 sezonunda 18 gol attı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Roma’da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu kazandı ve ilk sezonunda 17 golle dikkat çekti.





Kişisel notlar:

Tammy’nin kardeşi Timmy Abraham da futbolcudur. Kariyeri boyunca çeşitli zorluklar yaşasa da, performansı ve potansiyeliyle Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri olmuştur.

Son Durum (2025 itibarıyla):

Kulüp: Milan

Mevki: Forvet

Yaş: 26