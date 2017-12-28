Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş Osmanlıspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Siyah-beyazlılar, bugün saat 20.30’da Vodafone Park’ta Osmanlıspor ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçını oynayacak. Maç A2 kanalından yayınlanacak.