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Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman?

UEFA, takımlarımızdan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Konferans Ligi 2. ön eleme turu oynayacağı maçlarının tarihlerinin belli olması ile hazırlıklar başladı. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

13:33 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş

Beşiktaş

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu müsabakaya çıkacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka 27 Temmuz Perşembe 21:00'de oynanacak. Maçın Exxen veya TV 8,5'ta yayınlanması bekleniyor.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki temsilcilerimizin maç tarihleri belli oldu.

Fenerbahçe - La Fiorita/Zimbru (26 Temmuz Çarşamba, 21.00)

Cluj - Adana Demirspor (27 Temmuz Perşembe, 20.30)

Beşiktaş - Dinamo Batumi/Tirana (27 Temmuz Perşembe, 21.00)



#beşiktaş
#uefa
#uefa konferans ligi
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