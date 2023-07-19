Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3 kulvarda mücadele edecek. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Batumi - Tirana maçının galibi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu müsabakaya çıkacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?