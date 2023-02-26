Beşiktaş forma satışları
Beşiktaş, daha önce iki kez ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Maçta giyilen Beşiktaş formaları satışa mı sunulacak?
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak." denildi. Düzenlenecek açık artırma, bu akşam 19.00'da oynanacak maçın hemen ardından 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak.