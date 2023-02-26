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Beşiktaş Antalyaspor maçında giyilen formalar depremzedeler için satışa sunulacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor maçında futbolcuların giyeceği formaları depremzedeler için açık artırmayla satışa sunacak. Peki Beşiktaş formaları saat kaçta, nereden açık artırma ile satılacak?

13:41 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş forma satışları

Beşiktaş forma satışları

Beşiktaş, daha önce iki kez ertelenen 14. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Bu akşam oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Maçta giyilen Beşiktaş formaları satışa mı sunulacak?

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, depremzedeler için açık artırmayla satışa sunulacak." denildi. Düzenlenecek açık artırma, bu akşam 19.00'da oynanacak maçın hemen ardından 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak.


Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.


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#beşiktaş forma satışı
#beşiktaş antalya maçı
22 dakika önce
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Beşiktaş Antalyaspor maçında giyilen formalar depremzedeler için satışa sunulacak
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