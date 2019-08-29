Parkede 'Dünya Savaşı'

Ömer Kaya 29 Ağustos 2019, 12:08 Yeni Şafak

Basketbol Dünya Kupası, eski adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası 31 Ağustos Cumartesi günü Angola – Sırbistan maçı ile başlıyor. Turnuva önem açısından Olimpiyatların önüne geçmesi ve gelir açısından 2018 FIFA Dünya Kupası ile aynı tarihte olmaması adına 2019 yılında oynanmasına karar verildi. Adaylık sürecinde Çin’in rakibi Filipinler oldu ve Çin oylamada 14 oy alarak 2019 Dünya Kupası düzenlemeye hak kazandı. Değişen statü, elemeler ve maçların oynanacağı tarih birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Tarihte ilk kez turnuvaya 32 takım katılacak. Çin’in başkenti Pekin 15 Eylül’de oynanacak finale ev sahipliği yaparken toplam 8 şehir maçlara kapılarını açacak. Turnuva 3. kez Asya’da düzenlenecek. Daha önce 1978’de Filipinler ve son olarak 2006’da Japonya turnuvaya ev sahipliği yapmıştı. FIBA Dünya Kupası’nın statüsünü, grup analizlerini, fark yaratacak oyuncularını sizler için derledik…