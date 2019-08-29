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Parkede 'Dünya Savaşı'
Tartışma Yaratan Konu – Statü
Yeni statü ile beraber 32 takımın Dünya Kupası’nda oynamasına karar verildi ve ‘’Wild Card’’ olarak bilinen ülke daveti tamamen ortadan kalkmış oldu. Milli takımımız ‘’Wild Card’’ ile 2006 yılında Japonya’da düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonasına katılmış ve turnuvayı 6. sırada tamamlamıştı. Bu düzenleme ile beraber FIBA ile Euroleague arasında ufak çaplı bir kriz yaşandı ve bu kriz Amerika kıtasında da baş gösterdi. Euroleague takımları ülke takımlarına oyuncu göndermek istemezken özellikle Amerika elemelerde NBA oyuncuları kullanamadı ve turnuvaya katılamama eşiğinden döndü. Dünya Kupası’na toplamda Afrika 5, Avrupa 12, Amerika 7, Asya ve Okyanusya ise 8 ülke göndermiş oldu. Son şampiyon Doncic’li Slovenya ve Hırvatistan statü kurbanı olup turnuva dışında kaldı. Format sorunu Dünya Kupası başlamadığı halde devam ediyor. Bunun başlıca nedeni Türkiye’nin olduğu ve olası 2. turda yaşanacak olan ‘’Ölüm Grubu’’ senaryosu. Türkiye beklenildiği gibi gruptan çıkarsa çapraz eşleşmeden gelecek olası Amerika, Türkiye, Yunanistan grubu ile karşı karşıya kalacak. Bu statü gereği Türkiye, Amerika ile iki turda iki maç yapmak zorunda kalıyor… Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar diğer turda çapraz grupta olan ilk 2 takım ile yeni bir grupta mücadele edecek ve grubunu ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek final oynayacak.
Dünya Kupası Grupları
Tarihte ilk defa 32 takımın katılacağı 2019 Dünya Kupası birçok sürpriz galibiyete ev sahipliği yapabilir ancak madalya konusunda bazı ülkeler sıralamayı bırakmayacak gibi duruyor. Favori olmadığımız halde Olimpiyat vizesi için umutlu olduğumuz bu turnuvanın grup mücadelelerinde öne çıkacak takımları sizler için analiz ettik…
A GRUBU
Dünya Kupası grupları arasında belki en belirsiz grup olarak nitelendirilebilir A grubu. Turnuva öncesi primlerini alamadığından dolayı Venezuela ve Fildişi Sahili oyuncuları greve gitmişlerdi. Bu kaos ev sahibi Çin ve Polonya’nın işine yarayabilir. Grubun favorisi koç Taylor önderliğinde son yılların yükselen değeri Polonya olarak gözüküyor. 1967’den sonra ilk defa Dünya Kupası’na katılan Polonya ses getirebilir. Takımın yıldızı Ponitka ve eski Banvit oyuncusu A.J. Slaughter skor yükünü çekecek gibi ancak işleri pek kolay değil. Ev sahibinde ise NBA patentli oyuncu Yi Jianlian ve Houston Rockets tarafından draft edilen Zhou Qi Çin skor yükünü taşıyacağına şüphe yok. Ev sahibi ekip hızlı ve tempolu basketbol oynamayı seviyor. Seyircisi önünde yüzdeli oynarsa ev sahibi turun en büyük favorisi olabilir. Tur için diğer aday olan Venezuela’da turnuva öncesi yaşanan kriz ve yıllarca milli takım forması giyen John Gox ve Greivis Vazquez’in kadroda olmayışı Çin takımının bir adım gerisinde olduğunu gösteriyor ancak siyasi sebeplerden dolayı iç karışıklık olan ülkeye moral verme adına Dünya Kupasına katılan Venezuela milli takımı bu dezavantajı bir motivasyona dönüştürebilir. Turnuvanın zayıf halkalarından olan Fildişi Sahili galibiyet alırsa sürpriz olarak nitelendirilebilir. Eski Galatasaraylı Deon Thompson devşirildi ancak bu hamle Afrika ülkesine yetmeyebilir…
B GRUBU
Seyir zevki açısından birçok otoriteye göre tempolu basketbol izleyebileceğimiz grupta Arjantin, Rusya, Güney Kore ve Nijerya yer alıyor. Grubun favorisi Arjantin gözüküyor. Çapraz eşleşme göz önüne alınırsa Arjantin Olimpiyat vizesi için en büyük adaylardan bir tanesi. Scola önderliğinde Campazzo, Vildoza, Laprovittola gibi önemli oyuncular barındıran Arjantin’in grupta en çok zorlanacağı takım Rusya olarak gözüküyor. Rusya, Shved gibi bir yıldızından yoksun ancak hafife alınmayacak güce sahip. Kulagin, Fridzon, Karasev ve Vorontsevic yine Rus milli takımının en büyük kozu konumunda. Turnuvada sürpriz yapabilecek, Afrika'nın en güçlü takımı olarak kabul edilen Nijerya başarıya aç olarak turnuvaya katıldı. Özellikle pota altı pozisyonunda bulunan Ekpe Udoh ve Michael Eric Arjantin ve Rusya savunmasına zor anlar yaşatabilir. Olası bir Rusya galibiyeti sonrası Nijerya milli takımını 2. turda görmemiz mümkün. Grubun zayıf halkası Güney Kore bu gruptan galibiyet alırsa çok büyük sürpriz olur. Takımın yıldızı Ricardo Ratliffe yanı sıra parlayabilecek kimse gözükmüyor. Şansları oldukça az.
C GRUBU
İspanya’nın mutlak favori olduğu grupta ayrıca Porto Riko, İran ve Tunus bulunuyor. Pau Gasol, Sergio Rodriguez, İbaka, Mirotic gibi isimlerden yoksun olmasına rağmen Marc Gasol, Llull, Rubio gibi yıldızlar barındıran İspanya madalya adaylarından biri ve Olimpiyat vizesi almasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu grupta İspanya’yı zorlayacak bir takım gözükmüyor. Grubun ikincilik adaylarından Porto Riko eski günlerini arıyor. NCAA’den kadrosunda 2 oyuncu bulunduran Porto Riko’nun tek hedefi gruptan çıkmak. Porto Riko ile beraber grubun diğer ikincilik adayı Tunus ise devşirme Michael Roll ve takımın yıldızı konumunda bulunan Salaj Mejri ile bir adım önde gözüküyor. İspanya maçı hedef maç değil ancak Porto Riko maçı grubun şüphesiz kaderini belirleyecek. İran ise Hamed Haddadi’nin eline bakıyor. Tek oyuncuya yük bindirip bir turnuvada başarı beklemeleri oldukça zor gözüküyor.
D GRUBU
Turnuvanın en büyük favorilerinden Sırbistan belki de tarihinin en güçlü kadrosuyla şampiyonluk için oynayacak. Sırplar D grubunda İtalya, Angola ve Filipinler ile mücadele edecek. Angola ve Filipinler gözünden turnuvaya bakacak olursak sürpriz bir İtalya galibiyeti ile kendilerini 2. Tura atmak isteyecekler. Filipinler’de basketbol çok seviliyor ve ev sahipliğini oylamada 14-7 kaybederek Çin’e verdiklerinde ülkede büyük bir hüzün yaşandı. Bu yüzden farklı bir motivasyon ile oynayabilir Asya temsilcisi. Jordon Clarkson’un katılmaması çok büyük eksi ancak NBA patentli uzun Andrey Blatche yine en büyük kozları olacak. Angola ise sene başında en güvendikleri isim olan Atlanta Hawks’ın bu yaz draft ettiği Bruno Fernando yokluğunda turnuvaya başlayacak. Bruno Fernando kişisel gelişimi açısından turnuvada oynamayı reddetti ve adeta ülkeyi ateşe attı. Grubun ikincilik adayı İtalya ise hazırlık maçlarında kötü bir grafik sergiledi. Gallinari ve Datome’nin kadroda olmaması büyük etken fakat oldukça dağınık bir takım görüntüsü verdi. Melli sakatlığı nedeniyle Aradori ise koç tercihi yüzünden kadroda olmayacak ancak Hackett, Belinelli gibi oyuncular yine fark yaratabilir. Madalya adaylarından Sırbistan için bir sorun gözükmüyor. Yıldızlar karması olarak gelen takım bir sorun olmazsa final için en büyük favorilerden birisi konumunda. Kadrosunda Bogdanovic, Guduric gibi keskin şut tehditleri ve en önemlisi Nikola Jokic ve Marjanovic ile beraber Dünya Kupası’nın en güçlü pota altını oluşturuyorlar. Sırbistan’ın madalya alacağı muhtemel ancak şampiyonluk için Amerika gibi bir takımı yenmeleri gerekecek.
E GRUBU
Dünya Kupası’nın en zor gruplarından birisi olan E grubunda Millilerimizin yanı sıra Amerika, Çekya ve Japonya bulunuyor. Türkiye, Senegal ve Ürdün gibi zayıf rakiplere karşı farklı kazandı ancak Akropolis Turnuvası bizim için facia niteliğinde geçti. İtalya karşısında alınan galibiyetin yanı sıra maç içinde yenilen 16-0’lık seri kafalarda soru işareti bıraktı. Olimpiyat vizesi almamız açısından Furkan ve Cedi’ye önemli rol düşüyor. ‘’Tempo’’ milli takımımız için anahtar sözcük olabilir. İkincilik için favori olduğumuz bu grupta hedef maç kesinlikle Amerika maçı değil. Çekya ve Japonya galibiyeti sonrası 2. Turda alınacak olası Yunanistan galibiyeti bizi madalyaya kadar götürebilir ancak hiç kolay değil. Rakiplerimizden Çekya’da Jan Vesely eksikliğini hissettirebilir. Çok iyi bir sezon geçiren Satoransky takımın lideri konumunda ve eski Galatasaraylı Blake Schilb Çekya’nın en büyük silahları. Pota altı sorunu bize avantaj sağlayabilir. Grubun sürpriz yapma potansiyelli takımı Japonya ise muhteşem hazırlık dönemi geçiren ve draft edilen oyuncusu Rui Hachimura’nın eline bakıyor. Özellikle millilerimiz karşısında Yuta Wanatabe ve Avi Shafer skoru paylaşırsa işimiz zorlaşır. Turnuvanın bir numaralı favorisi Amerika kağıt üstünde zayıf bir ekiple gelmiş olabilir ancak çok güçlü bir takımla geldiğini söylemekte fayda var. Kendini ispat etmek isteyen genç süper starlar ile dolu bu takımın başında belki de bu oyuncu grubunu en iyi idare edebilecek isim var. Popovic…
F GRUBU
Turnuvanın en heyecan verici gruplarından olan F grubunda Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ bulunuyor. Grup liderliği için tek aday Yunanistan ancak ikincilik için net bir şey söylemek oldukça zor. Dünya Kupasına ilk defa katılan Karadağ’da yıldız isim Nikola Vucevic kadroda. Bu sezon All-Star olan oyuncudan beklentiler yüksek ancak tek başına bir ülkeyi üst tura çıkarabilmesi oldukça zor. Karadağ sürpriz yapabilir mi bilinmez ama Brezilya’nın bir adım gerisinde gözüküyor. Brezilya ikincilik için diğer takımlara nazaran bir adım önde gözüküyor. Takımın yıldızı Leandro Barbosa ve Marcelinho Huertas, Anderson Varejao gibi isimler belki de son defa Dünya Kupası oynayacak. Augusto Lima Brezilya cephesinde fark yaratabilir. Grubun yetenek olarak sınırlı takımı Yeni Zelanda ise sürpriz yapma potansiyelinden uzak. Galatasaray’da oynayan Tai Webster ve abisi Corey Webster ritmini bulursa sürpriz yapabilir ancak Okyanusya temsilcisi rotasyon konusunda oldukça sorunu olan bir takım. Isaac Fotu ve Thomas Abercrombie uzun süreler oyunda kalmazsa çabuk dağılabilirler. Uzun zaman sonra Dünya Kupası’na favorilerden biri olarak gelen Yunanistan turnuvanın en iyi oyuncusunu kadrosunda barındırıyor. Giannis Antetokounmpo… NBA MVP apoleti ile gelen oyuncunun madalya almaması sürpriz olur. Yunanistan uzun zaman sonra her pozisyonda oyuncusu olup, geniş rotasyonlu kadrosu ile geliyor. Çapraz eşleşmede olası Türkiye maçında bizim önümüzde olduklarını söylemek yanlış olmaz…
G GRUBU
Madalya adaylarından Fransa grupta Almanya, Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Grupta bekleneni veremeyecek takım görüntüsünde bulunan Dominik Cumhuriyeti sürpriz yapabilir ancak çok zor. Çok fazla eksik ile turnuvaya katılacak olan Dominik Cumhuriyeti tam kadro olabilseydi kolay lokma olmayacağını gösterebilirdi ancak bütün yük Gran Canaria oyuncusu Eulis Baez’in sırtında. Karl-Anthony Towns, James Feldeine ve Al Horford gibi oyuncular gelmeyi tercih etmedi. Bu oyuncular rotasyon içinde olmuş olsa grup ikinciliği adına Almanya ile yarışa girebilirdi ancak imkansıza yakın gözüküyor. Grubun zayıf takımı Ürdün ise Fenerbahçe forması giyen Ahmet Düverioğlu’na güveniyor. Dominik Cumhuriyeti ile grubun son iki sırasını belirleyebilirler. ‘’Sürpriz’’ kelimesi onlar için çok uzak. Almanya ise Dennis Schröder önderliğinde hafife alınmayacak bir takım olarak turnuvaya geliyor. Fransa maçını kaybedebilirler ancak ‘’Varım’’ mesajı vermeleri içten bile değil. LA Lakers forması giyen Isaac Bonga, Boston Celtics’de inanılmaz işler yapan Daniel Theis, Johanes Voigtmann ve Maxi Kleber gibi çok önemli potansiyel isimler Almanya kadrosunda barınıyor. Fransa ile grubu ilk 2 sırada bitireceklerine şüphe yok ancak diğer turlarda ne yapacakları merak konusu. Yıldızlar karması Fransa tıpkı Yunanistan, Sırbistan ve İspanya gibi madalya adaylarından. Turnuvanın en iyi 3 oyuncusundan birisi sayılan Rudy Gobert pota altını karartabilir. Gobert’in savunmasının yanı sıra De Colo, Evan Fournier, Nicolas Batum gibi Fransa’da hücum silahları mevcut. Genç yetenek Ntilikina ve Baskonia’da çok iyi bir sezon geçiren Vincent Poirier diğer önemli kozları. Çeyrek finale kadar sorunsuz gelebilir Fransızlar ancak sonrasında Amerika ya da Sırbistan ile eşleşirlerse madalya hayal olabilir.
H GRUBU
Otoriteler tarafından Avustralya’nın lider olarak bitireceği düşünülen grupta ayrıca Litvanya, Senegal ve Kanada yer alıyor. Grubun bir numaralı favorisi Avustralya takımın yıldızı Joe Ingles haricinde kadrosunda Matthew Delladova, Patty Mills ve Aron Baynes gibi yıldız oyuncular bulunduruyor. Hazırlık maçında tarihinde ilk defa Amerika’yı deviren Avustralya’da moraller yüksek. Avustralya Okyanusya'nın en güçlü takımı olarak geleceği için Olimpiyat vizesi almasına kesin gözüyle bakılıyor ancak ilerleyen turlar için onlar adına ışık gözükmüyor. Grubun favorilerinden Kanada eğer eksikleri olmasa kesinlikle madalya adaylarından biri bile olabilirdi fakat turnuva boyunca tek hedefleri Olimpiyatlara katılım hakkı elde edebilmek olacak. Kelly Olynyk, Jamal Murray, Tristan Thompson, RJ Barrett, Dwight Powell, Andrew Wiggins gibi yıldızlar yok. Kevin Pangos, Cory Joseph ve Khem Birch Kanada’nın en önemli sayı opsiyonları. İstenilen verim gelmediği takdirde Kanada bir anda kendini 3. Sırada bulabilir. Grupun ikincilik belki de liderlik için mücadele edecek takımı Litvanya’da tek önemli eksik Arturas Milaknis. Donatas Sabonis önderliğinde Kuzminskas, Ulanovas, Jankunas, Lekavicius ve Valanciunas ile beraber geride tutulmayacak takım görüntüsünde. Kısa rotasyonu konusunda eli dar olan ekip sayı opsiyonu yaratıp yüzdeli oynarsa ikinci olarak tur atlamamaları içten bile değil. Litvanya bu grupta pota altını domine edebilir. Grubun en zayıf ekibi Senegal ise Çin’e adeta turistik geziye geliyor. Maurice Ndour harici güvenebilecek oyuncuları yok ve farklı mağlubiyet almamaları zor değil.
Heyecan verici 5 yetenek
Rui Hachimura
Gonzaga Üniversitesi’nde oynadığı dönem Reddish, Barrett, Zion gibi oyuncuları barındıran Duke Üniversitesi’ni mağlup eden takımın en önemli parçasıydı. 1998 doğumlu oyuncu Japonya için turnuvada tek umut konumunda. NBA’de Washington Wizards tarafından draft edilen oyuncu hazırlık maçlarında belki de turnuvanın en hazır oyuncusu konumundaydı. Yeni Zelanda maçında attığı 33 sayısı bunun en önemli göstergesi. Millilerimize grup maçlarında rakip olacak olan Rui Hachimura büyük sorun yaratabilir…
Josh Okogie
Nijerya tarihinin en güçlü kadrosuyla geliyor ve Josh Okogie’ye büyük rol düşüyor. Aminu, Ekpe Udoh ve Michael Eric gibi kendini ispatlamış oyuncuların yanında kendisinin ve aynı zamanda ülkesinin tarihini yeniden yazabilir. Minnesota Timberwolves forması giyen 20 yaşındaki oyuncu için beklentiler yüksek. 2018’de draft edilen Okogie’nin çaylak sezonunda James Harden’a yaptığı blok hala unutulmazlar arasında…
Grigor Motovilov
Avrupa’nın en iyi genç yetenekleri arasında gösterilen Rus oyuncu kendi kariyerine şekil verebilir. Süre alması durumunda yeteneklerini ve potansiyelini gösterdiği takdirde Rus oyuncunun öncelikle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden teklif alacağına şüphe yok. Spartak Primorye’de forma giyen 1998 doğumlu yıldız adayı oyun kurucu pozisyonunda oynuyor.
Furkan Korkmaz
Sixers forması giyen genç milli oyuncumuz Türkiye için çok şey ifade ediyor. Olimpiyat vizesi almamız için Furkan’ın ritmini bulması çok önemli. 22 yaşındaki yıldızımız şut dinamiği ve oyun görüşü ile bu turnuvaya damga vurabilir. Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova ile birlikte Türkiye’nin en önemli hücum silahı olarak gösteriliyor.
Marius Grigonis
‘’Genç’’ kontenjanına giriyor mu bilinmez ancak 25 yaşındaki isim turnuvada adından söz ettirebilir. Alba Berlin’de çok iyi sezon geçirdikten sonra ülkesine dönen yıldız adayı Zalgris Kaunas ile anlaştı. Süre alacağı kesin ancak bu süreleri doğru kullanırsa adından çok söz ettirebilir.
FIBA Dünya Kupası’nda BSL’yi Temsil Edecek Oyuncular
- ALMANYA
- İsmet Akpınar (Beşiktaş Sompo Japan)
- FRANSA
- Nando De Colo (Fenerbahçe Beko)
- Amat M’Baye (Pınar Karşıyaka)
- İTALYA
- Gigi Datome (Fenerbahçe Beko)
- KANADA
- Kyle Wiltjer (Türk Telekom)
- SIRBİSTAN
- Vasilije Micic (Anadolu Efes)
- ÜRDÜN
- Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko)
- YENİ ZELANDA
- Tai Webster (Galatasaray Doğa Sigorta)
- YUNANİSTAN
- Kostas Sloukas (Fenerbahçe Beko)
Çin’de 'Türk' mikrofon
Anadolu Efes anonsörü Mustafa Özben, ülkemizi Dünya Kupası’nda temsil edecek. FIBA Dünya Kupası 2019’da anonsörlük yapacak Mustafa Özben, 9 Eylül Pazartesi günü Dongguan’da oynanacak maçlarla görevine başlayacak. Çeyrek finallerde de sesini duyacağımız Mustafa Özben, ardından Pekin’e gidecek ve finallerde salonun sesi olacak. Bugüne kadar ülkemizi 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden ünlü sunucu, Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk ve tek Türk anonsör olmayı başarısını elinde bulunduruyor. Mustafa Özben, FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesindeki duygularını şu şekilde ifade etti; “FIBA Basketbol Dünya Kupası 2019, 18 yıllık basketbol anonsörlüğü kariyerimdeki üçüncü Dünya Kupası organizasyonu olacak. Çok mutlu ve gururluyum. Bu başarımda büyük rol oynayan eşim Özlem Özben’e ve aileme çok teşekkür ederim. Ayrıca beni her zaman destekleyen kulübüm Anadolu Efes’e ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’na şükranlarımı sunarım. Dünyanın dört bir yanından Çin’e gelecek basketbol izleyicisinin daha keyifli bir maç deneyimi yaşaması için en güzel anonslarımla organizasyona renk katmaya çalışacağım. Umarım Milli Takımımız da son derece başarılı bir turnuva geçirir.”