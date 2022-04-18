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Özgün Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Maske yasağında son durum
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Maske yasağında son durum

Belirli tarihlerde, düzenli bir şeklide gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı Koronavirüs gündemiyle devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Koca açıklamasında yeni toplantı hakkında bilgi verdi ve 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.' ifadelerini kullanmıştı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısında neler konuşulacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Maske yasağında son durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Belirli tarihlerde, düzenli bir şeklide gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı Koronavirüs gündemiyle devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı kararlarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor. Geçtiğimiz hafta Bakan Koca açıklamasında yeni toplantı hakkında bilgi verdi ve 'Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.' ifadelerini kullanmıştı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Bilim Kurulu Toplantısında neler konuşulacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman olacak?

  • Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi;
  • Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı için daha iyi ne yapabiliriz onu konuşacağız. Salgın artık geride kaldı. İnşallah önümüzdeki dönemde sağlık gücümüzü daha da artıracağız. Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır.
  • Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz.
  • En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den maske açıklaması geldi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs salgınıyla ilgili DHA’ya açıklamalarda bulundu. Kısıtlamaların artık söz konusu olmadığını belirten Özlü, “Avrupa ülkelerine gidiyorum oradaki durumu da görüyorum. Yasaklar, kapatmalar, kısıtlamalar artık söz konusu değil. Hayat tümüyle normale dönmüş durumda. Ama bireysel tedbirler insanların duyarlılıklarına bağlı olarak devam ediyor. Ben de kendi adıma mümkün olduğu kadar kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı mekânlara, sosyal alanlara çok girmemeye çalışıyorum ya da girsem de hızlı bir şekilde oradan çıkmaya çalışıyorum. Böyle yerlerde maske mutlaka takıyorum. Bunlar bireysel olarak hepimizin bence dikkat etmesi gereken konular” diye konuştu.

Kapalı ortamlarda aile içi toplanmaların halen güvenli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Açık havada maske kullanmanın artık bir anlamı kalmadı. Bunu söylemekte yarar var. Bunun dışında korumamız gereken riskli gruplar var. 65 yaş üzeri kronik hastalığı olanlar ya da yaşlı olmasa bile bağışıklığı baskılanmış bir hastalığı ya da bağışıklığı baskılayan bir tedavi almakta olanlar var. Bunları korumamız lazım. Çünkü bunlarda hala ağır seyredebiliyor ve ölümcül olabiliyor. O bakımdan bu kişilerin kendilerini olabildiğince bulaşmanın olabileceği kalabalık diğer insanlarla bir arada olacakları kapalı ortamlardan uzak tutmalarını, maskelerini kullanmalarını bizim de bu kişilerle karşılaşacağımızı biliyorsak çevremizde, yakınlarımızda varsa onlarla karşılaşmadan önce maskemizi takıyor olmamız ve kapalı ortamda birlikte yeme içmeden kaçınmamız onları korumak açısından önemli” dedi.

Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
OYNAT 02:21
Bakan Koca duyurdu: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alınacak
Sakarya'da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe değinerek, '19'a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı. Özellikle maske başta olmak üzere, önemli kararların alınacağı bilim kurulu haftaya toplanacak. Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak.' ifadelerini kullandı.
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