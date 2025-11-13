BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzun paylaşılmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. Öğrenciler ve veliler şimdi, “BİLSEM başvurusu ne zaman yapılacak, ön değerlendirme sınavı ne zaman?” sorularına yanıt arıyor.
BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor, ön değerlendirme sınavı hangi tarihte yapılacak? 2025-2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuzda başvuru tarihleri, değerlendirme aşamaları ve sınav süreci takvimi yer aldı.
BİLSEM TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU
2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı. Buna göre, 10-13 Kasım 2025 tarihlerinde İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması ile süreç başlıyor. 14-20 Kasım 2025 tarihlerinde ise ilkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik anışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak. 21-27 Kasım 2025 tarihlerinde gözlem formları doldurulacak.
BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?
Ön değerlendirme uygulama randevuları 28 Kasım-08 Aralık 2025 tarihlerinde oluşturulacak.
09 Aralık 2025 tarihinde ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
15 Aralık-20 Şubat 2026 tarihleri aralığında ise ön değerlendirme uygulamaları yapılacak.
27 Şubat 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler ilan edilecek.
BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?
30 Mart 2026 tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
06 Nisan-19 Haziran 2026 tarihleri aralığında bireysel değerlendirme uygulamaları yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt
işlemleri gerçekleştirilecek.