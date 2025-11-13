BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2025: BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak?

BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor, ön değerlendirme sınavı hangi tarihte yapılacak? 2025-2026 BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kılavuzda başvuru tarihleri, değerlendirme aşamaları ve sınav süreci takvimi yer aldı.

2025-2026 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı. Buna göre, 10-13 Kasım 2025 tarihlerinde İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması ile süreç başlıyor. 14-20 Kasım 2025 tarihlerinde ise ilkokul yöneticileri, ilkokullarda görev yapan rehber öğretmen/ psikolojik anışmanlar ile ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak. 21-27 Kasım 2025 tarihlerinde gözlem formları doldurulacak.