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BİLSEM SONUÇ TAKVİMİ: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024?

"BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 Şubat-14 Nisan 2024 arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklanacağı tarihi paylaştı. Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci alımları için yapılan sınavlar sonrası süreç tamamlanacak. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak 2024?

10:38 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
BİLSEM sınav sonuçları 2024
BİLSEM sınav sonuçları 2024

BİLSEM sınav sonuçlarına yönelik detaylar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön değerlendirme sonuçlarının erişime açılmasıyla kayıt hakkı elde eden öğrenciler belli olacak. BİLSEM sınav sonuçları bilsem.meb.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuçlar internet üzerinden erişime açılırken ekranda adaylar ön değerlendirme sürecine ilişkin bilgilendirmeleri görüntüleyebilecek. İşte BİLSEM sonuçlarına yönelik detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapıldı. Ön değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024’te açıklanacak. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 26 Mayıs'ta başlayacak. Takvime göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.


BİLSEM SONUÇ SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

“BİLSEM sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra veliler, sonuçlara bilsem.Meb.gov.tr adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Adaylar sırasıyla güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, e-Okul numarası, e-Okul sınıfı, e-Okul şubesiyle birlikte sonuç ekranına giriş yapabilecek. BİLSEM sınav sonuçları ekranında adayların ön değerlendirme sürecini geçtikleri veya geçmedikleri bilgisi yer alacak.

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#BİLSEM Sonuçları 2024
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