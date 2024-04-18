2024 BİLSEM ön değerlendirme sınavları 10 Şubat – 14 Nisan 2024 arasında yapıldı. Ön değerlendirme sınav sonuçları ise 18 Nisan 2024’te açıklanacak. Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 26 Mayıs'ta başlayacak. Takvime göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.