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BİM aktüel ürünlerde bugün ne var? BİM 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünlerde bugün ne var? BİM 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu

23:2621/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bim market aktüel ürünler kataloğu
Bim market aktüel ürünler kataloğu

BİM market aktüel ürünleri yayınlandı. Günün dikkat çeken ürünleri buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinaları ile mutfak bıçakları oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği indirimler listesinde hangi ürünlerin yer aldığını ve fiyatlarını sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte BİM aktüel 22 Ocak fırsatları...

Belirli günlerde ve ürünlerde yapılan kampanyalar yoğun ilgi görüyor. BİM marketin bu haftaki aktüel kataloğunda beyaz eşyalar ve mutfak ürünleri fırsat listesinde yerini aldı. İşte 22 Ocak BİM Aktüel ürünler kataloğu.


22 OCAK BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ



AKTÜEL ÜRÜN NEDİR?

“Aktüel ürünler”, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerdir. Ancak bazı ürünler hem uygulamada hem mağazada satışa sunulabilmektedir. Sınırlı sayıdaki bu ürünler, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla çok kısa sürede tükenebilmektedir. İhtiyacınız olabilecek her ürün, yılın belli dönemlerinde bir fırsat olarak sunulmaktadır.


Haftada iki gün satılan aktüel ürünler neden stoklarla sınırlı?

BİM: Aktüel ürünlerimizin stoklarla sınırlı tutulmasının temel nedeni, ürün stoklarımızı verimli yöneterek her hafta yeni ürünlerle müşterilerimizi buluşturabilmektir.

#BİM aktüel ürünler
#Bim market
#pirge bıçak

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