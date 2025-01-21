BİM aktüel ürünlerde bugün ne var? BİM 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu

Belirli günlerde ve ürünlerde yapılan kampanyalar yoğun ilgi görüyor. BİM marketin bu haftaki aktüel kataloğunda beyaz eşyalar ve mutfak ürünleri fırsat listesinde yerini aldı. İşte 22 Ocak BİM Aktüel ürünler kataloğu.

“Aktüel ürünler”, stoklarda sürekli olarak bulundurulmayan, BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan ürünlerdir. Ancak bazı ürünler hem uygulamada hem mağazada satışa sunulabilmektedir. Sınırlı sayıdaki bu ürünler, yüksek kalitesi ve düşük fiyatıyla çok kısa sürede tükenebilmektedir. İhtiyacınız olabilecek her ürün, yılın belli dönemlerinde bir fırsat olarak sunulmaktadır.