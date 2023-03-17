Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Bingöl sabah namaz vakitleri ve Bingöl Ramazan imsakiyesi, Bingöl sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

BİNGÖL SAHUR VE İMSAK VAKİTLERİ 2023

Bingöl imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Bingöl sabah ezanı ve Bingöl imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek.

Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.







