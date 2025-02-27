Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılına ilişkin Bingöl sabah namaz vakitleri ve Bingöl Ramazan imsakiyesi, Bingöl sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

BİNGÖL SAHUR VE İMSAK VAKİTLERİ 2025

Bingöl imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Bingöl sabah ezanı ve Bingöl imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takviminde belirlendi. 2025 yılında Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. Bu süreç boyunca Müslümanlar oruç tutacak, ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak kendilerini yenileyecekler.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.



















