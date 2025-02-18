Halk arasında yaygın olarak bilinen cemre inanışına göre, cemrelerin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle birlikte doğanın uyanışı başlar. Sıcaklık ya da sıcaklığın yükselişi anlamına gelen Cemre düşme tarihleri ve takvimi 2025 en çok araştırılan konulardan biri. Bu haberimizde, 2025 yılı cemre düşme tarihleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Peki, bu yıl 2025 ilk cemre ne zaman düşecek? 2025 havaya düşecek cemre tarihi
Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşüş tarihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu. Halk inanışına göre birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşerek doğanın uyanışını simgeler. Peki, 2025 yılında cemreler ne zaman düşecek? İşte cemre düşüş tarihleri ve sıralaması
BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN, NEREYE DÜŞECEK 2025?
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemreler düşmeye başlıyor.
İlk cemre de havaya 19-20 Şubat tarihlerinde düştüğü kabul ediliyor.
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ VE SIRASI
Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.
Üç tane olan cemrenin birincisi havaya 19-20 Şubat'ta,
İkinci cemre suya 26-27 Şubat tarihlerinde ve
Üçüncü cemre de 5-6 Mart'ta toprağa düşer.
CEMRE NE DEMEK?
“Ateş” veya “kor” anlamına gelen cemre, halk inanışına göre yılın belirli dönemlerinde havaya, suya ve toprağa düşer. Bu durum, baharın yaklaştığını ve doğanın yeniden canlandığını ifade eder. Cemre düşmesi:
Hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanların otlaklara çıkabileceği dönemin işaretidir.
Tarımla uğraşanlar için toprağın işlenmeye hazır hale gelmesi anlamına gelir.
Ayrıca, cemre düşmesi, Nevruz Bayramı’nın yaklaştığını da müjdeler.