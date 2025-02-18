Baharın habercisi olarak kabul edilen cemrelerin düşüş tarihleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu. Halk inanışına göre birinci cemre havaya, ikinci cemre suya ve üçüncü cemre toprağa düşerek doğanın uyanışını simgeler. Peki, 2025 yılında cemreler ne zaman düşecek? İşte cemre düşüş tarihleri ve sıralaması