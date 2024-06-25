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Bitcoin'de sert düşüş! Kripto para piyasasını sarstı

Kripto para piyasasında Bitcoin'in düşüşü sürmeye devam ediyor. Bitcoin'in yeni haftayla birlikte ilk olarak 62 bin 250 dolara düşmesi kripto piyasasını etkiledi. Bitcoin neden düşüyor? İşte Bitcoin'deki dalgalı hareketlerin nedenleri...

15:08 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Bitcoin
Bitcoin

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 62 bin doların altına geriledi. En büyük kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,6'dan fazla değer kaybetti.

DÜŞÜŞ FED KARARIYLA BAŞLADI

Fed’in 12 Haziran'da açıkladığı faiz kararından sonra Powell tarafından yapılan açıklamalar piyasa tarafından olumsuz algılandı.

MT. GOX'UN AÇIKLAMASIYLA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Mt. Gox’un 140 bin adetten fazla Bitcoin ile bir o kadar BCH ödemelerine başlayacağını duyurması ve dağıtımına başlayacağı toplam kripto para değeri 9 milyar doları aşıyor.

Kripto borsa Mt. Gox'un açıklamasının ardından ise Bitcoin saniyeler içinde 60 bin 500 bin doları gördü.

Bitcoin bu rakamları son olarak 10 Mayıs'ta görmüştü.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

2011 yılında siber saldırıya uğrayan ve 2014 yılında iflas eden Japonya merkezli Mt. Gox borsası, alacaklılarına ödemelere başlayacağını duyurdu.

Borsa, o zamanlar sadece 64 milyon dolar değerinde olan yaklaşık 940 bin BTC'yi kaybetmişti. Mt. Gox, 8,5 milyar dolar değerinde olan 141 bin 687 Bitcoin'i alacaklılarına iade etmek üzere geri aldı. Bu meblağ temmuz ayı başından itibaren alacaklılara ödenmeye başlanacak.

Mt. Gox'un ödemelere başlayacağına ilişkin açıklama piyasalarda endişelere yol açtı.

Mt. Gox'a ait cüzdanlar mayıs ayında harekete geçmişti.



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