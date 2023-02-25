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Taksitlendirilen borçlara ‘Borcu yoktur’ yazısı için yüzde 10 şartına erteleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, taksitlendirilen borçlar için borcun yüzde 10'u ödenmeden borcu yoktur yazısı verilmeyeceği şartı 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı. Bu çerçevede ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler. Peki borcu yoktur yazısı nereden nasıl alınır?

15:30 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Borç yoktur yazısı alma

Borç yoktur yazısı alma

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tahsilat Genel Tebliği"ne göre, vergi dairelerine borcu olan mükellefler borçlarını ödemede çok zor duruma düşmüşlerse taksitle ödeme talebinde bulunabiliyor.

Borçlunun çok zor durumda olması ve diğer şartları taşıması halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un ilgili maddesi kapsamında belirlenen şartlar dahilinde borç, tecil edilerek, taksitler halinde ödenebiliyor.

Borç yoktur yazısı

Borcu yoktur yazısını verme süresi ne zamana kadar uzatıldı?

Talepleri kabul edilen borçlular muhtelif nedenlerle ihtiyaç duydukları vergi borcu bulunmadığını gösterir yazıları taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemek şartıyla alıyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ekonomik ve mali alanda oluşturabileceği etkiler dikkate alınarak, söz konusu kanun maddesi kapsamında tecil edilen borçların yüzde 10'unun ödenmesi şartına bağlı olarak borcun bulunmadığını gösteren yazının verilmesi uygulaması 31 Temmuz'a kadar kaldırıldı.

Bu kapsamda ilgili kanuna göre borcu taksitlendirilenler, başka borçları bulunmuyorsa, taksitlendirilen borçlarının yüzde 10'unu ödemeden "borcu yoktur" yazısını alabilecekler.

Borcu yoktur yazısı nereden istenir?

SGK borcu yoktur yazısı, bir işletmenin kesinleşmiş sigorta borcunun olmadığını gösteren belgedir. Bu yazı, e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilerek alınır ve resmî belge olarak kullanılır.

e devlet borç yoktur yazısı talep girişi

Borcu Yoktur Yazısı e devletten alınır mı?

e-Devlet Kapısı'nda Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi) ve Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi) olmak üzere açılan iki hizmet üzerinden tüm vatandaşlarımız "Borcu yoktur" yazısını artık e-Devlet Kapısı'ndan alabilecekler.

Borcu Yoktur Yazısı neleri kapsar?

Vergi borcu yoktur yazısı resmi adıyla vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge, mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairelerindeki borç durumunu gösteren belgedir. Bu belge ile mükellef hangi vergi dairesine ne kadar borcu olduğunu öğrenebilecektir.




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#e-devlet vergi borcu yoktur yazısı
1 saat önce
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Taksitlendirilen borçlara ‘Borcu yoktur’ yazısı için yüzde 10 şartına erteleme
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