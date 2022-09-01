Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum!

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,09’luk düşüşle başladı. Endeks, 2,71 puanlık azalışla 3.168,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 azaldı.

Borsa İstanbul'da son durum haberleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06'yla elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yüzde 0,20 değer kazanarak 3.171,21 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.198,99 puana taşıdı.

Analistler, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

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Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.