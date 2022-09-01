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Borsa güne nasıl başladı? BIST 100 son durum!

1 Eylül 2022 borsa yükseldi mi, düştü mü? sorusu ekonomi son dakika haberlerini takip eden yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,20 kazançla 3.171,21 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerekleştirmişti. Peki borsa güne nasıl başladı? 1 Eylül 2022 BIST 100 son durum ne? İŞte Borsa İstanbul yeni güne başlangıç rakamları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul güne nasıl başladı? 1 Eylül 2022 BIST endeksi düştü mü çıktı mı?
Borsa İstanbul son durum!

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,09’luk düşüşle başladı. Endeks, 2,71 puanlık azalışla 3.168,50 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 azaldı.

Borsa İstanbul'da son durum haberleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,37 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06'yla elektrik, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin ardından yüzde 0,20 değer kazanarak 3.171,21 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.198,99 puana taşıdı.

Analistler, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri, Avrupa'da resesyon kaygıları ve Çin ekonomisinde yavaşlamanın süreceği endişeleri ile küresel çapta risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, yükselen tahvil faizlerinin seyrinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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