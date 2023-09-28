Bugün kimin maçı var?
Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Newcastle United sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştığı Leicester City'i 3-1 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (28 Eylül 2023 Perşembe kimin maçı var?
- 13:00 Arguvan Bld. - Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 14:30 Samgurali - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 15:30 Adana 1954 - Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
- 17:00 Telavi - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:00 Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
- 19:30 Frosinone - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
- 19:30 Monza - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
- 20:00 Fenerbahçe - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 20:00 Celta Vigo - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus
- 20:00 Granada - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
- 21:00 AZ Alkmaar - Heracles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
- 21:45 Genoa - Roma İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
- 22:15 Estrela - Braga Portekiz Liga NOS Spor Smart Spor HD
- 22:30 Osasuna - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport PlusS Sport
Derbi maçları ne zaman oynanacak?
9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş
11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor
15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray