|
Özgün

Bugün kimin maçı var? 28 Eylül 2023 Perşembe maç programı

Süper Lig'de 3'üncü haftanın erteleme maçında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-2 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştığı Leicester City'i 3-1 yendi. İspanya LaLiga'da Real Madrid, Las Palmas'ı Brahim Diaz ve Joselu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Newcastle United sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0'lık skorla Newcastle United galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 28 Eylül 2023 Perşembe maç programı ve fikstürü.

09:48 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Newcastle United sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştığı Leicester City'i 3-1 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (28 Eylül 2023 Perşembe kimin maçı var?

  1. 13:00 Arguvan Bld. - Elazığspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  2. 14:30 Samgurali - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  3. 15:30 Adana 1954 - Osmaniyespor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor
  4. 17:00 Telavi - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  5. 19:00 Torpedo Kutaisi - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Youtube
  6. 19:30 Frosinone - Fiorentina İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
  7. 19:30 Monza - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus
  8. 20:00 Fenerbahçe - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
  9. 20:00 Celta Vigo - Alaves İspanya La Liga S Sport Plus
  10. 20:00 Granada - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus S Sport
  11. 21:00 AZ Alkmaar - Heracles Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
  12. 21:45 Genoa - Roma İtalya Serie A S Sport Plus CBC Sport S Sport 2
  13. 22:15 Estrela - Braga Portekiz Liga NOS Spor Smart Spor HD
  14. 22:30 Osasuna - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport PlusS Sport

Derbi maçları ne zaman oynanacak?

9’uncu hafta: Galatasaray – Beşiktaş

11’inci hafta: Fenerbahçe – Trabzonspor

15’inci hafta Beşiktaş - Fenerbahçe

18’inci hafta Fenerbahçe – Galatasaray

Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET
Adana Demirspor Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti | ÖZET

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Adana Demirspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 4-2'lık skorla kazandı. Goller dakika 8' Younes Belhanda, 17' M'baye Niang, 59' Emre Akbaba, 75' Yusuf Erdoğan, 79' Vincent Aboubakar ve 89' Milot Rashica'dan geldi. Maçın 46. dakikasında başına darbe alan Younes Belhanda hastaneye kaldırıldı. Adana Demirspor bu sonuçla birlikte ligde 3. galibiyetini alarak 11 puanla 3. sırada yer aldı. Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini alarak 10 puanla 6. sırada yer aldı. Adana Demirspor - Beşiktaş maç özetini izlemek ve Trenyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

#bugünkü maç programı
#bugünkü maçlar
#canlı skor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TEKNOFEST İzmir'de, ikinci gün etkinlikleri başladı! İzmir TEKNOFEST'e nasıl gidilir?