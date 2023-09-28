Süper Lig'in erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4-2 mağlup etti. İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Newcastle United sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve adını üst tura yazdırdı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Las Palmas'ı 2-0 mağlup etti. Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştığı Leicester City'i 3-1 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Eylül 2023 Perşembe Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.