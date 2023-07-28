Hazırlık maçlarına devam eden Al Nassr ve Inter, Japonya turunda Yanmar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ronaldo, Brozovic ve Talisca'lı Al Nassr, İtalyan devi Inter ile 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2023 – 24 sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi, bu kapsamda 3.hazırlık maçını oynadı. Pendikspor ile Bolu’da oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 3-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Temmuz 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.