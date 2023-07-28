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Bugün kimin maçı var? 28 Temmuz 2023 Cuma maç programı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor, Romanya temsilcisi CFR Cluj'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Hazırlık maçında karşı karşıya gelen Ronaldo'lu ve Talisca'lı Al Nassr, rakibi Inter ile 1-1 berabere kaldı. Maçın gollerini Davide Frattesi ve Abdurrahman Garib kaydetti. Hazırlık maçında Ankaragücü, Pendikspor’u 3-2 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Temmuz 2023 Cuma maç programı ve fikstürü.

10:02 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk etti. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Cluj'a konuk oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Hazırlık maçlarına devam eden Al Nassr ve Inter, Japonya turunda Yanmar Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ronaldo, Brozovic ve Talisca'lı Al Nassr, İtalyan devi Inter ile 1-1 berabere kaldı. MKE Ankaragücü, 2023 – 24 sezonuna hazırlıklarını sürdürüyor. Başkent ekibi, bu kapsamda 3.hazırlık maçını oynadı. Pendikspor ile Bolu’da oynanan karşılaşmayı Ankaragücü 3-2 kazandı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 28 Temmuz 2023 Cuma maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var? (28 Temmuz 2023 Cuma kimin maçı var?)

  1. 13:20 PSG - Cerezo Osaka Hazırlık Maçı Bein Sports 4
  2. 15:30 Vitesse - Eintracht Frankfurt Hazırlık Maçı Eintracht Frankfurt Youtube
  3. 15:30 Ipswich Town - Leipzig Hazırlık Maçı Yayın Yok
  4. 16:45 Werder Bremen - Leipzig Hazırlık Maçı Werder Bremen Youtube
  5. 17:00 Bordeaux - Osasuna Hazırlık Maçı Bordeaux Youtube
  6. 18:00 Ipswich Town - Werder Bremen Hazırlık Maçı Werder Bremen Youtube
  7. 18:00 Union Berlin - Pafos Hazırlık Maçı Union Berlin Youtube
  8. 20:30 Real Betis - Burnley Hazırlık Maçı S Sport PlusS Sport 2
  9. 21:30 Hamburg - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Tivibu Spor 1

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 fikstürü belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belirlendi. Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk büyük maçı Galatasaray ile Trabzonspor arasında 2. haftada oynanacak.

Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Buna göre ligdeki ilk büyük maç 2. haftada Galatasaray ile Trabzonspor arasında sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde yapılacak.

2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?

Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 1. hafta maçları ne zaman?

Ligde ilk yarının fikstürü şöyle:

Kayserispor-Galatasaray

Pendikspor-Atakaş Hatayspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Corendon Alanyaspor-Rams Başakşehir

Adana Demirspor-Çaykur Rizespor

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş

Trabzonspor-Antalyaspor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

Demir Grup Sivasspor-Yılport Samsunspor

Tümosan Konyaspor-İstanbulspor



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