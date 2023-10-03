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Bugün kimin maçı var? 3 Ekim 2023 Salı maç programı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Mücadele golsüz sona erdi. Göztepe, sahasında konuk ettiği Adanaspor’u 1-0 mağlup etti. Premier Lig'de 7. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Fulham'ı yenerek 3 maç sonra kazandı. Asya Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Nasaf, All Sadd'ı 3-1 yendi. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3 Ekim 2023 Salı maç programı ve fikstürü.

09:51 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı. İngiltere Premier Lig'in 7'nci haftasında Chelsea, Fulham deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ekim 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (3 Ekim 2023 Salı kimin maçı var?

  1. 13:00 Kawasaki Frontale - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
  2. 13:00 Incheon - Kaya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  3. 15:00 Napoli - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  4. 15:00 Shandong Taishan - Yokohama Marinos AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
  5. 15:00 Pathum United - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  6. 17:00 PSV - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
  7. 17:00 Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  8. 17:00 Navbahor Namangan - Mumbai City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
  9. 19:00 Dinamo Tiflis - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
  10. 19:00 Nassaji Mazandaran - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
  11. 19:00 Al Feiha - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
  12. 19:00 Al Ain - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
  13. 19:45 Union Berlin - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  14. 19:45 Salzburg - Real Sociedad UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  15. 21:30 Luton Town - Burnley İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV Bein Sports beIN Connect
  16. 22:00 Manchester Utd - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  17. 22:00 Kopenhag - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
  18. 22:00 Lens - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  19. 22:00 PSV - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
  20. 22:00 Napoli - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxenİçtimai TV
  21. 22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
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