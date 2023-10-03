Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı. İngiltere Premier Lig'in 7'nci haftasında Chelsea, Fulham deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ekim 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.