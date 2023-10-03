Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mondihome Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. 1. Lig 7. hafta karşılaşmasında Göztepe evinde ağırladığı Adanaspor'u 1-0 yenerek 3 puanı aldı. İngiltere Premier Lig'in 7'nci haftasında Chelsea, Fulham deplasmanından 2-0 galip ayrıldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Ekim 2023 Salı Canlı futbol maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta? (3 Ekim 2023 Salı kimin maçı var?
- 13:00 Kawasaki Frontale - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
- 13:00 Incheon - Kaya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 15:00 Napoli - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 15:00 Shandong Taishan - Yokohama Marinos AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
- 15:00 Pathum United - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 17:00 PSV - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
- 17:00 Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 Navbahor Namangan - Mumbai City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
- 19:00 Dinamo Tiflis - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 19:00 Nassaji Mazandaran - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2
- 19:00 Al Feiha - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD
- 19:00 Al Ain - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO
- 19:45 Union Berlin - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 19:45 Salzburg - Real Sociedad UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 21:30 Luton Town - Burnley İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV Bein Sports beIN Connect
- 22:00 Manchester Utd - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Kopenhag - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen
- 22:00 Lens - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 PSV - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen
- 22:00 Napoli - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxenİçtimai TV
- 22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen